Citroën torna a Gardaland con C3 Aircross e Ami per promuovere la mobilità sostenibile

Dopo il successo degli scorsi anni, anche nel 2025 Citroën Italia rinnova la partnership con Gardaland, promuovendo un’iniziativa che unisce divertimento e mobilità sostenibile. Protagonisti dell’evento sono il Nuovo SUV Citroën C3 Aircross e la Citroën AMI – 100% ëlectric, modelli simbolo dell’impegno del marchio per un’elettrificazione accessibile a tutti. Citroën è sponsor ufficiale dell’attrazione “Fuga da Atlantide”, tra le più apprezzate del parco, che grazie a una veste grafica personalizzata racconta in modo vivace i valori della mobilità elettrica.

Citroën torna a Gardaland: protagoniste la C3 Aircross e Ami per promuovere la mobilità sostenibile nel Parco più famoso d’Italia

Nell’area d’ingresso e uscita sono stati collocati 40 pannelli illustrativi che, con un linguaggio visivo in armonia con lo stile del parco, spiegano i vantaggi della gamma elettrificata. Mentre attendono l’imbarco, i visitatori possono scoprire curiosità sulla mobilità a zero emissioni, prima di vivere l’avventura a bordo delle barche brandizzate Citroën attraverso i misteri dell’Atlantide.

All’interno del parco, su due pedane tematiche, sono esposti Citroën AMI – 100% ëlectric e il nuovo SUV Citroën C3 Aircross, modelli ideali per la mobilità quotidiana e familiare. L’AMI, dal design anticonformista, è guidabile dai 14 anni ed è perfetta per la città, mentre il SUV C3 Aircross offre versatilità, comfort e stile distintivo per chi cerca spazio e modularità. A partire da giugno 2025, nei weekend, hostess e steward saranno presenti per illustrare la visione di mobilità sostenibile di Citroën e raccogliere contatti.

Il tema visivo si ispira a “Fuga da Atlantide”: grafiche colorate con Prezzemolo vestito da Nettuno decorano entrambi i modelli, richiamando in modo giocoso l’universo Gardaland. Vicino ad AMI è allestito il punto foto “Diventiamo AMIci” per coinvolgere grandi e piccoli.

I visitatori possono usufruire di offerte esclusive sull’acquisto online e partecipare al concorso “Parti all’avventura con Citroën”, con in palio un comodato gratuito di 6 mesi di AMI, semplicemente inquadrando i QR code presenti nell’area. Questa collaborazione sottolinea l’impegno di Citroën per una mobilità sostenibile e accessibile a tutte le famiglie italiane.