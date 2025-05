Lancia a TEDxTorino 2025 – Quando l’eleganza incontra le idee che cambiano il mondo

Il prossimo lunedì, 26 maggio, Lancia sarà protagonista del TEDxTorino – Close to me all’interno della prestigiosa cornice del Teatro Regio di Torino; un’occasione utile per condividere il valore della presenza e della consapevolezza, mediante il linguaggio tipico della bellezza e dello stesso stile italiano.

Al centro ci sarà la nuova Lancia Ypsilon, che accoglierà il pubblico dell’evento all’ingresso del Teatro Regio diventando una testimone utile di un’eleganza che non necessita delle parole. La nuova Ypsilon si rende protagonista dell’invito a fermarsi per tornare ad ascoltare, condizione utile per vivere il momento. Allo stesso tempo il costruttore torinese metterà a disposizione l’esclusivo servizio di courtesy car utile per accompagnare ospiti e speaker del TEDxTorino – Close to me.

La sinergia tra Lancia e TEDxTorino nasce da un incontro fra due realtà fortemente presenti nel territorio

Al centro della sinergia fra Lancia e TEDxTorino insiste un incontro fra due realtà fortemente radicate nel territorio che guardano al futuro con enorme entusiasmo, puntando sulle connessioni umane, sull’importanza dell’individuo e della collettività ovvero sulla forza delle emozioni per una comunità sempre più consapevole e unita.

Sul palco del Teatro Regio si alterneranno vari protagonisti capaci di ispirare il cambiamento, come Brunello Cucinelli, Evelina Christillin, Valerio Berruti, Jilda Lakot, Ico Migliore & Mara Servetto. In virtù della sinergia con TEDxTorino, il costruttore rinnova il legame stesso con la città in cui è nato nel 1906 puntando su una presenza concreta e raffinata grazie anche alla presenza dei consulenti Lancia davanti al Teatro Regio ai quali si potranno chiedere tutte le informazioni utili ad approfondire ogni dettagli della nuova Lancia Ypsilon. L’occasione sarà utile per vivere un’esperienza autentica, in pieno stile Lancia, in un contesto in cui cultura ed eleganza si incontrano in un equilibrio perfetto.