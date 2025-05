Lancia Ypsilon 2025, le nuove offerte su elettrico e ibrido a maggio

La Lancia Ypsilon si conferma ancora una volta uno dei modelli più amati dagli automobilisti italiani, un’autentica icona del segmento delle compatte premium. Anche a maggio 2025, la celebre berlina torinese è protagonista di interessanti offerte promozionali, sia in variante ibrida mild-hybrid che in versione completamente elettrica, grazie a formule di finanziamento agevolato e incentivi promossi dal marchio.

Il restyling, che ha trasformato profondamente l’estetica e il carattere della vettura, ha donato alla Ypsilon un look più sofisticato e grintoso, rendendola ancor più competitiva nel panorama delle city car. Il suo fascino intramontabile, però, è rimasto intatto.

La nuova Lancia Ypsilon elettrica è equipaggiata con un motore da 156 CV alimentato da una batteria da 51 kWh, che consente un’autonomia dichiarata di fino a 425 km con una sola ricarica. Con una lunghezza di 408 cm, è più spaziosa rispetto alla generazione precedente e viene proposta anche in versioni speciali, come l’elegante Cassina.

Per il mese di maggio, la Ypsilon elettrica è acquistabile in pronta consegna con EasyWallbox incluso e una formula finanziaria con 35 rate mensili da 195 euro, secondo il seguente schema promozionale: anticipo di 7.382 euro, rata mensile di 195 euro per 35 mesi con rata finale (Valore Futuro Garantito) di 17.801 euro. TAN 2,99% e TAEG 4,56%.

Chi preferisce la tecnologia mild-hybrid, può optare per la Lancia Ypsilon 1.2 da 110 CV, disponibile sia nella versione base che nell’allestimento LX. La versione ibrida entry-level parte da 19.900 euro e offre la compatta con anticipo di 4.318 e 35 rate da 129 euro, rata finale da 15.676 euro. TAN 7,99% – TAEG 10,44%.

Tra gli equipaggiamenti di serie figurano Apple CarPlay e Android Auto Wireless, sensori di parcheggio e frenata automatica d’emergenza. La più ricca Ypsilon LX, invece, parte da 22.450 euro e prevede anticipo di 5.750 euro, 35 rate da 129 euro e rata finale da 17.095 euro con TAN 7,99% – TAEG 10,28%. In questa versione troviamo cerchi in lega diamantati da 17”, finiture nero lucido, caricabatterie wireless, cruise control adattivo e sensori anteriori e posteriori di parcheggio.