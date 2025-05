Nuova Lancia Gamma mostrata in anteprima a dipendenti e fornitori

Nuova Lancia Gamma si prepara al debutto ufficiale che avverrà agli inizi del prossimo anno. Nel frattempo la vettura è stata mostrata a dipendenti e fornitori nelle scorse ore. Ciò è stato confermato con alcune foto dallo stesso CEO di Lancia Luca Napolitano che ha postato gli scatti sui suoi profili social. Tra queste immagini, spicca quella in cui si vede la nuova auto nascosta sotto un telo.

Nuova Lancia Gamma è stata mostrata in anteprima a fornitori e dipendenti prima del suo debutto ufficiale di inizio 2026

Ricordiamo che la nuova Lancia Gamma sarà una vettura made in Italy venendo prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Questa vettura segnerà il ritorno di Lancia in un segmento importante come quello delle berline medie anche se in verità non si tratterà di una berlina classica ma di una berlina fastback con alcune caratteristiche da crossover. Luca Napolitano nell’incontro con dipendenti e fornitori ha voluto nuovamente sottolineare il legame con l’Italia che nei prossimi anni sarà sempre più forte.

Al momento dello stile della nuova Lancia Gamma non vi sono immagini a parte il teaser pubblicato lo scorso anno da Lancia che mostra una parte del posteriore. Nelle immagini si intravedono anche i gruppi ottici posteriori che sembrano simili a quelli della nuova Lancia Ypsilon. Sappiamo che dovrebbe essere lunga circa 4,7 metri e che nascerà su piattaforma STLA Medium. Qualcuno ipotizza una certa somiglianza con la recente DS N. 8 altro modello che sarà prodotto a Melfi, ma per il momento non si hanno notizie precise in merito.

L’immagine che mostra la nuova Lancia Gamma sotto un telo ci conferma la presenza di un tetto inclinato in stile DS N.8. Ricordiamo però che a differenza dell’auto francese proposta solo in versione elettrica la futura ammiraglia di Lancia offrirà anche versioni ibride probabilmente con il motore 1.2 mild hybrid da 145 CV e il plug-in da 195 CV. Maggiori dettagli potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi man mano che ci avvicineremo al suo debutto.