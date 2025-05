DS presenterà la nuova N°8 Presidenziale al salone Révélations, dal 21 al 25 maggio 2025

Settant’anni fa, il mondo vide per la prima volta la DS sotto la cupola di vetro del Grand Palais di Parigi. Nel 2025, sarà la volta della DS N°8 Presidenziale di fare la sua prima apparizione pubblica. Questo modello unico fu inaugurato dal Presidente della Repubblica francese in occasione della commemorazione dell’8 maggio 1945. Questa creazione esclusiva sarà presentata in anteprima mondiale al salone Révélations, dal 21 al 25 maggio 2025.

DS N°8 Presidenziale: anteprima mondiale al salone Révélations, dal 21 al 25 maggio 2025

La tinta Blu Zaffiro, sviluppata appositamente per le vetture dell’Eliseo, impreziosisce la DS N°8 Presidenziale, mentre la griglia DS Luminascreen, elemento distintivo della N°8, si illumina di Blu, Bianco e Rosso. I portabandiera sono posizionati sui paraurti anteriori e gli esclusivi badge tricolore impreziosiscono il cofano e il portellone del bagagliaio.

L’interno raffinato di questa esclusiva DS N°8 Presidenziale unisce la competenza degli Atelier di Lison De Caunes, per la decorazione intarsiata in paglia, con la maestria delle Maison Metaphores e della Maison Lognon, per il raso e la plissettatura del tessuto della porta.

DS Automobiles è partner storico della biennale internazionale dell’artigianato e del design dal 2019, nonché unico marchio automobilistico presente. Quest’anno, il Marchio esporrà una retrospettiva dei due concorsi di design DS x Metiers D’Art organizzati nel 2021 e nel 2023. Lyse Drouaine, l’ultima vincitrice, sarà onorata di esporre la sua ultima creazione.

Questa particolare versione della N°8 ripropone il savoir-faire dei laboratori artigianali e d’arte in un modello unico, nello spirito del concorso di design DS x Metierrs D’Art delle recenti concept car del Marchio. Gli atelier Lison De Caunes hanno creato le finiture intarsiate in paglia di segale del cruscotto, delle portiere e degli altoparlanti della N°8 Presidenziale. Le tonalità verde acqua e blu notte creano motivi a ventaglio che giocano con la luce. Lison de Caunes crea intarsi unici realizzando a mano ogni singolo filo di paglia nel suo atelier nel VI arrondissement di Parigi.

“Abbiamo ingegnerizzato diverse competenze per ottenere la parte finale in tessuto plissettato che rifinisce gli interni della N°8 Presidenziale. Il raso è stato tessuto dalla Maison Metaphores, la sua plissettatura è opera degli artigiani della Maison Lognon e il rivestimento finale dei pannelli delle porte è stato realizzato dai nostri tappezzieri del DS Design Studio”, ha detto Vincent Lobry – Responsabile del design del colore, dei materiali e delle finiture, DS Automobiles.

Il raso Songe Blue che riveste i pannelli delle porte di N°8 Presidenziale è realizzato con tessuti Verel de Belval (setificio lionese). È stato selezionato dalla Maison Metaphores, con sede a Parigi, Bussières (42) e Challes (72). L’azienda fa parte del ramo tessile del gruppo Hermès. L’esclusiva plissettatura del raso è stata realizzata dal laboratorio Maison Lognon. Questo motivo plissettato unico, che evoca i raggi del sole, è stato ottenuto con la tecnica dello stampo in cartone. Maison Lognon si trova nel 19M di Parigi, mecca dell’artigianato, della moda e dell’ornamento.

I maestri tappezzieri del DS Design Studio, il cui laboratorio si trova nella regione parigina, hanno progettato i rivestimenti e le guaine delle zone in cui il tessuto satinato plissettato caratterizza i pannelli delle porte della vettura. Hanno anche ricamato lo stemma della Repubblica Francese sulla consolle centrale. N°8 Presidenziale riprende gli interni dei modelli DS di serie. Queste innovazioni derivano dalla ricerca dei tappezzieri dello studio. I sedili sono rivestiti in Alcantara Eternal Blue e pelle con motivo a cinturino di orologio. Le cuciture a perla caratterizzano i pannelli delle portiere e la plancia.

Il carrozziere Centignon, produttore di veicoli blindati con sede a Lamballe, ha messo a frutto la sua competenza nella N°8 Presidenzuale per adattarlo all’uso del Presidente della Repubblica. Il gruppo propulsore 100% elettrico è prodotto in Francia. Le batterie sono fornite da ACC (Automotive Cells Company) nella Gigafactory di Billy Berclau Douvrin (62). Sulla N°8, l’autonomia record arriva fino a 750 chilometri. Il motore elettrico, che eroga fino a 350 CV, è prodotto da EMotors a Trémery (57).

L’impianto audio specifico di N°8 è stato prodotto da Focal, partner storico di DS Automobiles. L’azienda con sede a Saint-Étienne (42), nota nel mondo dell’acustica per i suoi sistemi audio di alta qualità, è membro del comitato Colbert dal 2024. Tutta questa tecnologia contribuisce alla serenità e al comfort a bordo della DS N°8 Presidenziale. Lo stand che ospiterà il nuovo modello al Salone delle Rivelazioni metterà inoltre in risalto il forte legame che DS ha con gli artigiani. Il pubblico potrà apprezzarlo attraverso le creazioni esposte.