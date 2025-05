Alfa Romeo: con la segmento E darà il via ad nuovo stile per il biscione?

Alfa Romeo ha cambiato stile alle sue auto con la nuova Alfa Romeo Junior che si caratterizza per la presenza di elementi di design atipici rispetto a quelli visti nelle precedenti Giulia, Stelvio e Tonale. Lo stesso stile dovrebbe in un certo qual modo essere presente anche sulle nuove Stelvio e Giulia che debutteranno rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Come ipotizzato da molti render soprattutto al frontale e al posteriore tra le tre auto ci potrebbero essere molte somiglianze.

Nuovo stile in arrivo per Alfa Romeo a partire dal 2027 con la segmento E?

Non tutti i fan del biscione hanno però gradito la notizia sperando che le future auto avessero uno stile totalmente diverso. Al momento però il mercato sembra premiare la scelta di Alfa Romeo di svecchiare il suo stile come dimostrano i quasi 40 mila ordini ricevuti da Junior nonostante le critiche iniziali per il suo stile che addirittura secondo alcuni non era degno della storia e della tradizione del biscione. Ad ogni modo, nel 2027 il biscione dovrebbe tornare nel segmento E con un nuovo modello attualmente soprannominato E-Jet che sarà una sorta di via di mezzo tra una berlina e un crossover e stupirà non poco per il suo stile come anticipato in passato dall’ex numero uno della casa milanese, il francese Jean Philippe Imparato.

Si vocifera però che oltre a stupire per il suo stile, questo modello potrebbe dare il via ad una nuova era di design che poi ritroveremo anche nelle future auto del biscione a cominciare dalla nuova Tonale che dovrebbe debuttare nel 2028 e anche dal presunto altro modello che si collocherà tra Junior e Tonale e che forse avrà un nome storico di Alfa Romeo come quello di nuova Alfetta.

Mesonero già da tempo lavora a questo modello. Vedremo se il nuovo CEO del biscione Santo Ficili darà l’ok alla sua approvazione ma sembra molto probabile dato che Alfa Romeo ha intenzione di diventare il vero e unico brand premium globale di Stellantis ma senza essere presenti nel segmento E con almeno un modello se non addirittura due diventa molto ma molto difficile poterlo essere per davvero.