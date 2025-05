Nuova Alfetta: potrebbe tornare come crossover sportivo da 4,3 metri

In passato si parlava spesso del ritorno di una nuova Alfetta nella gamma di Alfa Romeo. Si vociferava del ritorno di questa auto dapprima come berlina e poi in un secondo momento come crossover. Nei giorni scorsi sul web è tornata in voga la voce secondo cui nella gamma del biscione potrebbe esserci spazio da qui al 2030 per un altro SUV compatto che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella futura gamma del Biscione misurando circa 4,3 metri di lunghezza.

Il crossover da inserire tra Junior e Tonale nella gamma di Alfa Romeo secondo alcuni potrebbe chiamarsi nuova Alfetta

Dunque in molti hanno subito pensato ad una nuova Alfetta che già in alcuni render del passato era stata immaginata come crossover proprio a causa delle voci che già in passato erano circolate. Ovviamente sempre che la notizia fosse confermata non si tratterebbe di un vero e proprio SUV ma di una berlina fastback a ruote alte con la coda tronca e uno stile molto sportivo e aerodinamico.

Ovviamente se davvero una nuova Alfetta tornasse avrebbe di certo anche la versione top di gamma Quadrifoglio e una gamma che non sarebbe composta solo da motori esclusivamente elettrici ma anche da qualche ibrido. Molto probabilmente anche la versione Quadrifoglio utilizzerebbe un motore termico anche se con qualche forma di elettrificazione.

Nuova Alfetta nascerebbe su piattaforma STLA Small e verrebbe prodotta a Pomigliano insieme alla nuova Fiat Pandina e ad un’altra vettura sempre su piattaforma STLA Small. La lunghezza sarebbe intorno ai 4,3 metri è l’auto avrebbe numerosi elementi in comune con Junior ma rispetto a questo modello oltre ad essere circa 20 cm più lunga avrebbe un assetto più basso e sportivo. Al momento sono solo voci che già erano girate e che sembrano essere tornate alla ribalta. Vedremo se in proposito nei prossimi mesi arriverà qualche conferma o no.