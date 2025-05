Nuova Alfa Romeo Giulia, non è finita la battaglia per la targa decentrata

La prossima generazione della Alfa Romeo Giulia è in fase di sviluppo e si prepara a debuttare ufficialmente nel 2026, promettendo di scrivere un nuovo capitolo nella storia di uno dei modelli più amati dagli appassionati.

Per molti, la Alfa Romeo Giulia rappresenta l’essenza del design automobilistico italiano, e con il nuovo restyling (totale) il marchio del Biscione punta a rilanciare la berlina in una chiave moderna, senza tradire le sue origini. Il cambiamento più evidente sarà l’abbandono della classica silhouette a tre volumi per adottare una linea fastback, in stile coupé, che ricorda in parte l’elegante Audi A6 e-tron. Una scelta stilistica che vuole coniugare sportività ed efficienza aerodinamica, senza rinunciare al DNA sportivo di casa Alfa.

Sotto il cofano, la nuova Alfa Romeo Giulia sarà con tutta probabilità proposta inizialmente con un propulsore 2.0 litri mild hybrid (MHEV), nonostante la potenza del nuovo modello non sia ancora stata comunicata. In parallelo, è attesa anche una versione completamente elettrica, in linea con la strategia di elettrificazione di Stellantis. Tuttavia, i puristi sperano ancora in un ritorno della Giulia Quadrifoglio con motore termico, magari con il leggendario V6 biturbo.

Uno degli elementi distintivi del frontale Alfa Romeo, ovvero la targa montata in posizione laterale, rischia di scomparire per motivi normativi. Infatti, l’attuale regolamento europeo UNECE R48 Rev. 6 impone l’installazione della targa in posizione centrale e simmetrica. Tuttavia, si discute una possibile deroga, soprannominata “clausola salva Giulia”, che consentirebbe alla futura berlina di mantenere la storica targa decentrata, preservando così uno degli elementi più iconici del design Alfa.

Non c’è ancora nulla di certo, ma a Bruxelles si sta lavorando a un’eccezione regolamentare che potrebbe salvaguardare il look frontale della nuova Alfa Romeo Giulia. In caso contrario, il team di progettazione sarà costretto a ripensare l’anteriore per adattarsi alle norme.