Fiat 600: crescono le immatricolazioni grazie all’ibrido, male l’elettrico

Fiat 600 era partita lenta sul mercato anche per la scelta di iniziare le sue vendite con la versione elettrica. Le cose sono lentamente migliorate con l’introduzione della versione ibrida che sembra ottenere dei buoni risultati. Dopo un inizio piuttosto lento, le consegne sono aumentate in maniera sensibile a partire dalla seconda metà del 2024. Nel 2025 la crescita continua ad esserci mese dopo mese e questa è sicuramente un’ottima notizia per Fiat che inizialmente era rimasta perplessa per la fredda accoglienza ricevuta dal modello.

Grazie alla versione ibrida crescono le vendite di Fiat 600 mese dopo mese in Europa

Adesso a quasi un anno dal lancio sul mercato della versione ibrida, le vendite di Fiat 600 iniziano a registrare risultati interessanti con il modello che inizia a dire la sua in tutti i principali mrcati del continente. Italia, Francia, Germania e Spagna sono i paesi in cui si stanno registrando i risultati migliori per questo modello. In tutti questi paesi però appare evidente come ci sia una sorta di rifiuto per la versione completamente elettrica che vende pochissimo rispetto a quella ibrida.

In Italia, la Fiat 600 si è posizionata come la quindicesima auto più venduta nel periodo compreso tra gennaio e aprile di quest’anno, dimostrando un andamento commerciale piuttosto promettente. Se il ritmo attuale di vendite dovesse mantenersi costante nei mesi a venire, si stima che potrebbe raggiungere un totale complessivo di quasi 30.000 immatricolazioni entro la fine del 2025.

In Francia, le proiezioni indicano che le vendite potrebbero superare la soglia delle 10.000 unità, seguite da circa 8.000 immatricolazioni previste in Spagna e altre 7.000 in Germania. Questi volumi di vendita, distribuiti tra i principali mercati europei, collocano il marchio Fiat in una posizione molto simile a quella già raggiunta dal modello 500X dopo il 2020, confermando una presenza stabile e rilevante nel segmento di riferimento.

Ovviamente si tratta di risultati molto incoraggianti per la Fiat 600 anche se a dire il vero siamo ancora molto lontani da quelli raggiunti dalla Fiat 500X nella sua fase di splendore e cioè fino al 2019. Ad ogni modo al momento la 600 è la seconda auto più venduta da Fiat in Europa dietro solo alla Fiat Panda e in attesa di conoscere i dati di vendita di Fiat Grande Panda. Dunque per come erano partite le cose non ci si può di certo lamentare.