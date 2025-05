Fiat Grande Panda: annunciata una novità alla gamma della vettura per il Regno Unito

Fiat ha annunciato modifiche alla gamma di Fiat Grande Panda, svelando un ulteriore livello di allestimento ibrido, in vista del lancio estivo nel Regno Unito. La Grande Panda Hybrid Pop sarà disponibile insieme agli allestimenti Icon e La Prima precedentemente annunciati e avrà un prezzo di sole £ 18.035, il che la rende uno dei veicoli del segmento B più convenienti del Regno Unito con cambio automatico di serie.

Fiat ha annunciato un nuovo allestimento ibrido per la Grande Panda, che verrà lanciato nel Regno Unito questa estate

La versione Pop, creata per ampliare l’accesso alla gamma Grande Panda e offrire ai clienti una scelta ancora più ampia, include dotazioni come il sistema di infotainment con schermo da 10,25″, cruise control e tecnologia di illuminazione a LED anteriore e posteriore. Sono inclusi anche cerchi in acciaio da 16″ con coperture aerodinamiche, climatizzatore manuale e sensori di parcheggio posteriori. L’allestimento Icon, il cui prezzo è di £ 19.035, è dotato di cerchi in lega neri da 16″, barre sul tetto e piastre di protezione, bracciolo centrale e vetri oscurati.

L’ammiraglia della gamma ibrida è la Grande Panda Hybrid La Prima. Al prezzo di £ 21.035, offre un ricco allestimento, tra cui cerchi in lega da 17″ dedicati, sedili anteriori riscaldati e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore. È inoltre dotata di tessuti di alta qualità e dell’innovativo “BAMBOX Bamboo Fiber Tex”.

La Grande Panda completamente elettrica rimane disponibile in sole due configurazioni: la Grande Panda Electric La Prima, top di gamma con tutte le specifiche, e la Grande Panda Electric (RED), un modello più accessibile e socialmente rilevante che sostiene cause etiche attraverso la partnership di FIAT con (RED), avviata nel 2021. Quest’ultima presenta elementi di design distintivi come i cerchi in acciaio bianco da 16″ e il logo “RED” sul montante centrale. La Grande Panda completamente elettrica avrà un prezzo di partenza di £ 21.035, posizionandosi come uno dei BEV del segmento B più convenienti in vendita nel Regno Unito. La versione La Prima ha un prezzo di £ 24.035.

La versione ibrida è equipaggiata con un motore turbo da 1,2 litri, T-Gen3, 110 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT (cambio automatico “easy drive”). Questo sistema integra perfettamente un motore elettrico da 21 kW, un inverter e una centralina elettronica, garantendo una guida fluida, efficiente e silenziosa. La potenza elettrica aggiuntiva aumenta la flessibilità ai bassi regimi e in accelerazione, garantendo un avvio fluido e silenzioso e transizioni reattive. Inoltre, questa tecnologia consente il recupero di energia in decelerazione.

Grazie al ciclo Miller, il veicolo raggiunge emissioni di CO2 stimate di soli 115 g/km sulla versione Pop e 117 g/km su Icon e La Prima (dati pre-omologati). Il propulsore ibrido offre numerosi vantaggi, tra cui la funzione e-launch, ovvero la possibilità di partire in modalità 100% elettrica, per un avvio fluido e silenzioso con zero consumi di carburante. Allo stesso modo, il motore elettrico aumenta l’efficienza e la dinamica del veicolo e consente al motore a combustione interna di disattivarsi in determinate situazioni. Ciò accade quando si viaggia in città o su strade extraurbane con guida fluida, garantendo fino a 1 km di autonomia elettrica a velocità inferiori a 29 km/h. Si attiva anche in condizioni stabili, su strade pianeggianti o su autostrade in discesa quando il conducente rilascia l’acceleratore, consentendo un’efficiente gestione della potenza e della batteria.

La funzione e-creeping si basa esclusivamente sulla potenza elettrica e viene utilizzata principalmente per effettuare brevi spostamenti in avanti senza premere l’acceleratore, ad esempio quando si è bloccati nel traffico (e-queueing). Permette anche di parcheggiare in modalità 100% elettrica, sia in prima marcia che in retromarcia (e-parking). I vantaggi di questa tecnologia sono immediati: riduzione dei consumi, maggiore rispetto per l’ambiente, minore rumorosità, maggiore comfort e un’esperienza di guida più piacevole. Tutti vantaggi ottenuti anche grazie al cambio a doppia frizione e alla reattività del gruppo propulsore.

Con una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 CV), la nuova Fiat Grande Panda elettrica garantisce fino a 320 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP. Una soluzione ideale sia per gli spostamenti urbani quotidiani che per brevi viaggi nel weekend. Le prestazioni includono una velocità massima di 132 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 11 secondi (11,5 per la versione “La Prima”).

Il modello globale è equipaggiato con un pratico cavo CA retrattile integrato nel frontale, affiancato da una porta di ricarica posteriore. Supporta la ricarica fino a 7 kW, permettendo di passare dal 20% all’80% in circa 4 ore e 20 minuti. In alternativa al cavo retrattile, in base alle preferenze del cliente o a specifiche esigenze di mercato, è possibile scegliere una porta di ricarica posteriore da 11 kW, con un tempo di ricarica dal 20% all’80% in 2 ore e 50 minuti. Per entrambe le soluzioni, è inclusa una porta di ricarica rapida CC standard nella parte posteriore, che offre una potenza di ricarica di 100 kW e completa la ricarica in soli 27 minuti.

Sia la versione elettrica che quella ibrida incarnano la filosofia “easy drive”, offrendo un livello di semplicità senza precedenti: due soli pedali assicurano un’esperienza di guida rilassata e senza sforzi, particolarmente adatta agli ambienti urbani.

Con una scelta di propulsori elettrici e ibridi, la Grande Panda arricchirà il segmento B, dove FIAT è leader da decenni. Progettata presso il Centro Stile di Torino, la Fiat Grande Panda si distingue per le sue dimensioni compatte, le linee pulite e gli interni ben organizzati, che la rendono ideale per la vita familiare e la mobilità urbana. La Grande Panda è la prima FIAT costruita sulla piattaforma “Smart-Car Platform” Stellantis e soddisferà le esigenze e le aspettative di tutti i tipi di clienti in tutti i mercati. È il modello inaugurale di una nuova gamma per la famiglia che sarà introdotta nei prossimi anni.