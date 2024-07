Fiat 600e vince il premio Best Electric Compact SUV da EcoCar

Fiat 600e ha ricevuto un nuovo premio di prestigio nel Regno Unito dopo il suo recente lancio, ottenendo il titolo di Best Electric Compact SUV dalla rivista EcoCar. Questo riconoscimento enfatizza l’eccezionale mescolanza di stile, qualità, innovazione e convenienza del modello. La Fiat 600e rappresenta una scelta ideale per i consumatori che cercano un’eccellente opzione di veicolo elettrico in rapporto qualità-prezzo sul mercato.

EcoCar ha premiato Fiat 600e nella categoria Best Electric Compact SUV

FIAT continua a guidare nel settore della mobilità urbana sostenibile con il debutto della Fiat 600e all’inizio di quest’anno, un’importante aggiunta alla sua gamma e un segno del suo ritorno nel segmento B del mercato automobilistico. Il modello unisce stile e praticità, incorporando l’iconica atmosfera Dolce Vita di FIAT e combinando le migliori caratteristiche delle silhouette B e B-SUV.

Ian Robertson, direttore ed editore di EcoCar, ha dichiarato: “Se amate il fascino della Fiat 500e, ma necessitate di un veicolo più spazioso, la 600e è la soluzione perfetta. Non è un’auto gigantesca, ma questo SUV elettrico di dimensioni compatte dovrebbe avere costi contenuti, può passare dal 20 all’80% di carica in soli 27 minuti e offre cinque porte e un generoso bagagliaio da 360 litri.

“Il nostro piccolo SUV elettrico preferito è anche conveniente e viene fornito di serie con uno schermo infotainment da 10 pollici, semplice da usare. L’usabilità è notevole, con interni ben progettati e una serie di pulsanti per il cambio al posto della classica leva ingombrante.”

Damien Dally, amministratore delegato di FIAT UK ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere stati premiati come miglior SUV elettrico compatto da EcoCar per la Fiat 600e. Questo premio mette in luce le numerose qualità della Fiat 600e e, grazie al FIAT E-Grant*, l’eccellente rapporto qualità-prezzo che offre ai clienti. Sottolinea anche l’impegno di FIAT nel fornire soluzioni di mobilità innovative e sostenibili che superano le aspettative dei consumatori.”