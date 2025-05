Fiat Titano darà vita al nuovo pick-up Ram che sarà venduto in Brasile

La famiglia di pick-up Ram si appresta ad ampliarsi ulteriormente in Brasile. Seguendo la strategia già adottata con successo da Fiat per i modelli Strada e Toro in diversi mercati, il marchio americano introdurrà una propria variante del pick-up di medie dimensioni di Fiat Titano. Questo nuovo modello, che sarà denominato Ram 1200, si distinguerà per un design aggiornato, dettagli estetici rinnovati e una qualità costruttiva più curata. La produzione avverrà in Argentina, con il lancio previsto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 sul mercato brasiliano.

Fiat Titano: in arrivo la versione targata Ram anche per il Brasile

Durante la cerimonia che ha segnato l’avvio della produzione della Fiat Titano in Argentina, Stellantis ha sottolineato che la Titano sarà la prima vettura di una famiglia di modelli che saranno prodotti nello stabilimento di Córdoba. L’unità, che diventerà il centro di produzione di Stellantis per i pick-up nella regione, dovrebbe produrre anche il Peugeot Landtrek, il modello che ha dato origine al Titano, così come il pick-up Fiat e il futuro Ram 1200. Tutti derivati ​​dal pick-up cinese Changan K70.

Dallo scorso anno Ram vende in Messico e in alcuni paesi dell’America Latina una versione del Titano chiamata Ram 1200. Tuttavia, il nuovo pick-up argentino presenterà alcune modifiche sia all’interno che all’esterno. Secondo il sito web Autos Segredos, il Ram 1200 argentino avrà almeno due versioni.

La versione base Big Horn del nuovo Ram 1200 manterrà lo stesso aspetto del modello già venduto in Messico, mentre la più ricca configurazione Laramie introdurrà un design anteriore rivisitato, con nuovi gruppi ottici principali e ausiliari, un paraurti aggiornato e una griglia frontale ridisegnata. Lungo la fiancata spiccheranno cerchi dal disegno inedito e parafanghi ampliati per un look più robusto.

Gli interni rappresenteranno un salto di qualità rispetto a modelli come Fiat Titano e Peugeot Landtrek, grazie a finiture più lussuose e materiali soft-touch. Secondo quanto riportato dal sito web di Minas Gerais, l’abitacolo del Ram 1200 sarà lo stesso del Changan Hunter, evoluzione del modello cinese K70, con un cruscotto digitale e un sistema di infotainment integrati in un’unica struttura, per un’esperienza tecnologica più moderna e premium.