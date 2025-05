Fiat Toro 2026 avrà una griglia in stile ‘Maserati’ 

Confermato dalla stessa Fiat già dalla fine dello scorso anno, il restyling di metà vita del pick-up Toro (il secondo dal suo arrivo sul mercato nel 2016) è sempre più vicino a diventare realtà. I prototipi di Fiat Toro 2026 immortalati durante i test drive avevano già svelato i dettagli del restyling e, ora, le immagini trapelate su Instagram dal profilo FCA Fan Brasile svelano ancora più novità. È il caso del frontale ridisegnato e dell’adozione del freno di stazionamento elettronico.

FCA Fan Brasile su Instagram immagina così il nuovo frontale di Fiat Toro 2026

Cominciando dal frontale, la vera novità di Fiat Toro 2026 sarà la griglia ancora più grande, formata da barre cromate verticali. Il pezzo richiama lo stile adottato dalle vetture Maserati e dovrebbe essere impiegato nel rinnovamento di altre vetture Fiat, come la Pulse e la Fastback. Inoltre, la Toro avrà fari anteriori con una nuova disposizione interna delle luci e LED diurni pixel. Esattamente come nella Argo appena rinnovata.

I fari supplementari adottano una nuova forma, differente rispetto al passato. Nella zona inferiore, il paraurti presenta ora una piastra paramotore più pronunciata e sporgente, come chiaramente visibile nell’immagine. Lungo i lati del veicolo, le novità riguardano esclusivamente l’introduzione di nuove proposte per quanto riguarda cerchi in lega o coprimozzi, a seconda dell’allestimento selezionato.

Sul retro di Fiat Toro 2026, i gruppi ottici mantengono il profilo già noto, ma la configurazione interna delle luci è stata rivista: le luci di posizione ora sono costituite da elementi a punti, che richiamano lo stile dei DRL anteriori. Il portellone mantiene l’apertura laterale in stile “a cancello”, ancora utilizzata nelle occasioni speciali. Per la prima volta, il paraurti posteriore verrà aggiornato con un design rivisto alle estremità e l’aggiunta di inserti decorativi che ne accentueranno la presenza visiva.