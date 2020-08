Ram 1500 TRX ha la massima priorità sui pick-up elettrici

All’inizio di questo mese, Ram ha rivelato di essere favorevole nel portare sul mercato un pick-up completamente elettrico. In particolare, Mike Manley – CEO di FCA – ha dichiarato che la casa automobilistica statunitense potrebbe elettrificare i pick-up Ram nel caso in cui la domanda dovesse iniziare a diminuire.

Al momento, però, una delle principali priorità del marchio americano è il lancio del Ram 1500 TRX. Grazie ai suoi 712 CV di potenza e ad altre caratteristiche molto interessanti, Ram prevede di conquistare tantissimi utenti con il suo modello orientato alle prestazioni e all’off-road, almeno inizialmente.

Ram 1500 TRX: la casa automobilistica vuole concentrarsi al massimo sul nuovo arrivato

Durante un’intervista con Muscle Cars & Trucks, Carl Lally – senior brand manager di Ram – ha dichiarato: “Non abbiamo paura di esplorare altri tipi di propulsori. Terremo sicuramente d’occhio il mercato per essere consapevoli di ciò che i clienti stanno cercando. Se a un certo punto la situazione cambia, saremo sicuri di seguire l’andamento. Per noi è fondamentale non seguire la tendenza (EV) ma di inseguire ciò che il cliente vuole veramente. Oggi è un V8 sovralimentato da 6.2 litri che eccita di più il cliente“.

Quanto detto dal dirigente viene confermato dal fatto che le 702 unità disponibili del Ram 1500 TRX Launch Edition sono esaurite in sole tre ore. Con l’arrivo del TRX sul mercato statunitense, sono iniziate ad emergere le prime foto spia di una versione potenziata del Ford F-150 Raptor con sotto il cofano un motore V8.

Ciò significa che l’altro brand automobilistico americano potrebbe portare presto sul mercato una variante più performante rispetto a quella attuale che è equipaggiata dal motore EcoBoost V6.