Alfa Romeo: 5 nuovi modelli in arrivo entro il 2029 a Cassino, Pomigliano e forse Melfi

Alfa Romeo nei prossimi anni sarà protagonista del settore auto con tante novità in arrivo. Dopo il debutto di Junior lo scorso anno che ha raccolto già quasi 40 mila ordini sono attesi altri 5 modelli da qui al 2029. Il primo ad arrivare sarà la nuova Stelvio che conosceremo a breve con le prime immagini ufficiali. Dopo la presentazione ufficiale che avverrà di sicuro entro fine anno, nel primo trimestre del 2026 si apriranno gli ordini e poi a seguire entro la metà del prossimo anno partirà a Cassino anche la sua produzione.

Da Cassino, Pomigliano e Melfi usciranno i prossimi 5 modelli in arrivo nella gamma di Alfa Romeo

Sempre a Cassino sarà prodotta anche la nuova Alfa Romeo Giulia che cambierà stile notevolmente sarà leggermente più grande grazie all’utilizzo della piattaforma STLA Large ma non rinuncerà alle caratteristiche che hanno fatto la sua fortuna e che sono quelle tipiche di un’auto del biscione come tenuta di strada, prestazioni e piacere di guida. Il suo arrivo dovrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo anno con la produzione che inizierà entro fine 2026.

IL 2027 sarà invece l’anno del ritorno di Alfa Romeo nel segmento E dopo molti anni con un modello soprannominato E-Jet che punterà su prestazioni, lusso, sportività e aeordinamica. Questo modello dal punto di vista del design sarà una via di mezzo tra un SUV e una berlina. Anche questo veicolo sarà prodotto a Cassino su piattaforma STLA Large e sarà lungo quasi 5 metri. Si tratterà insomma del modello perfetto per fare bene in mercati difficili come quello americano.

Il 2028 invece dovrebbe essere l’anno della nuova Alfa Romeo Tonale o comunque della sua erede. Questa auto subirà un profondo cambiamento rispetto al modello attuale a cominciare dalla piattaforma che sarà la STLA medium. Considerando che verrà impiegata questa architettura sembra probabile che il modello possa essere aggiunto ai 5 che verranno prodotti nei prossimi anni presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Ovviamente la nostra è una semplice idea e si attendono conferme ufficiali da parte di Stellantis. Il tutto però non dovrebbe avvenire prima di fine 2028 inizi 2029.

Sempre nel 2029 è atteso il quinto ed ultimo modello di questa vera e propria rivoluzione di Alfa Romeo. Ci riferiamo al SUV di cui vi abbiamo parlato ieri in un altro nostro articolo. A quanto pare si tratterà di un crossover che si collocherà come dimensioni tra Junior e Tonale presumibilmente con una lunghezza di poco superiore ai 4,3 metri e con uno stile molto sportivo e aerodinamico. Qualcuno ipotizza che questa vettura possa essere chiamata Alfetta o GTV. Il luogo di produzione di questo modello dovrebbe essere lo stabilimento di Pomigliano dove infatti nei prossimi anni sarà introdotta la piattaforma STLA Small su cui dovrebbe basarsi questo crossover compatto che quindi si andrà ad aggiungere alla nuova Fiat Pandina garantendo che Pomigliano in futuro possa funzionare a piena capacità.