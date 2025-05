Alfa Romeo Stelvio 2025: nuova ipotesi di design

Nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 continua a far parlare di se a poche settimane dal debutto. Le prime immagini del modello di seconda generazione infatti dovrebbero trapelare in estate con la presentazione completa che di certo avverrà entro fine anno. Nel frattempo sul web si continua a discutere di quello che sarà lo stile di questo modello e si registra una nuova ipotesi di design. Si tratta del render del creatore digitale e designer automobilistico Alessandro Capriotti conosciuto anche come Capriotti Design che su Instagram ha fornito la sua nuova interpretazione di quello che dovrebbe essere lo stile del SUV di seconda generazione.

Alfa Romeo Stelvio 2025: in attesa del debutto ufficiale che avverrà a breve sul web nuova ipotesi di design per il SUV

L’artista digitale ha dato vita a uno dei render più suggestivi e credibili del futuro SUV Alfa Romeo, caratterizzato da uno stile che si discosta in modo significativo dall’influenza Peugeot per avvicinarsi maggiormente alla tradizione del marchio milanese. Rispetto ad altri progetti simili, la nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 di Capriotti si distingue per un frontale robusto e di forte impatto visivo, mentre nella zona posteriore abbandona l’ormai ricorrente firma luminosa triangolare in favore di un approccio più grintoso e deciso, che risulta nel complesso più riuscito. Secondo Capriotti, il design precedente viene rispettato e reinterpretato con questa proposta, pensata per essere “emotiva, audace e inequivocabilmente Alfa”. La parte posteriore del SUV, in particolare, richiama esplicitamente l’Alfa Romeo Brera, soprattutto nelle proporzioni e nella forma dei gruppi ottici.

Ricordiamo che Alfa Romeo Stelvio 202 sarà prodotto a Cassino insieme alla nuova Alfa Romeo Giulia. Gli ordini si apriranno nel corso del primo trimestre del 2026 con la produzione in serie che dovrebbe iniziare entro la metà del prossimo anno. Il modello nascerà su piatatforma STLA Large e avrà dimensioni leggermente maggiori rispetto al modello attuale. La gamma di motori comprenderà versioni elettriche e ibride. Dovrebbe essere presente anche una versione con motore V6 elettrificato e una mild hybrid che sarà la versione entry level. Molto probabile infine anche una versione range extender.