Fiat 500 Abarth, il curioso raggio di sterzata “da SUV” della city car sportiva

Iconica, grintosa e compatta, l’abbiamo conosciuta così. La Fiat 500 Abarth è da sempre una delle city car sportive più amate da chi cerca prestazioni brillanti in un formato ridotto. Con una lunghezza di appena 3,6 metri, questa “pocket rocket” conquista per agilità, leggerezza e potenza. È sempre stata individuata come un mix che regala un’esperienza di guida scattante e adrenalinica.

Tuttavia, c’è un dettaglio tecnico spesso trascurato, che negli anni ha fatto storcere il naso a molti appassionati. Sulla piccola Fiat 500 Abarth il raggio di sterzata insolitamente ampio, in particolare nelle versioni come la 595 del 2012. Ma cosa è successo? In termini semplici, un raggio di sterzata maggiore implica una minore manovrabilità negli spazi stretti, rendendo più complicate operazioni come il parcheggio. Al contrario, un’auto con raggio più contenuto riesce a girare più facilmente in spazi angusti.

La differenza tra i vari modelli è evidente. La Fiat 500 “standard”, che ha terminato la produzione nel 2024 e sarà presto rimpiazzata da una nuova versione ibrida, aveva un raggio di sterzata pari a 9,2 metri. La versione Abarth, secondo quanto calcolato da The Autopian, arriva addirittura a 11,5 metri. Una distanza che mette la sportiva torinese sullo stesso piano di SUV di ben altre dimensioni come la BMW X2, lunga quasi un metro in più della 500 Abarth.

Non è un caso che su Google le ricerche correlate al raggio di sterzata della 500 Abarth restituiscano numerose lamentele da parte di proprietari, italiani e stranieri, che si interrogano se si tratti di un difetto individuale o di un problema strutturale. Alcuni suggeriscono modifiche meccaniche come la sostituzione del raggio della cremagliera dello sterzo, ma queste operazioni vanno eseguite esclusivamente da centri autorizzati Fiat, pena la perdita della garanzia ufficiale.

Da cosa deriva questo limite? Le ipotesi vanno da scelte progettuali legate alla configurazione tecnica, fino all’ingombro degli intercooler, ma non esiste ancora una risposta univoca. Oggi, la Fiat 500 Abarth non è più in produzione, rimpiazzata dalla nuova 500e Abarth, già premiata in Germania per il suo design e la sua anima elettrica. Tuttavia, le versioni termiche rimangono nel cuore dei fan. E sterzano come un SUV.