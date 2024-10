Nuova 500 Abarth Super Sport: sarà questo il suo look?

Nuova 500 Abarth Super Sport è l’ultima creazione digitale del designer e architetto Tommaso D’Amico che ha pubblicato questo video render, che vi mostriamo qui, nel suo canale di YouTube. Come dice lui stesso nella descrizione del video, l’ipotetica vettura di Abarth è “un modello pensato per chi cerca emozioni forti al volante di un’auto iconica dal cuore pulsante”. Dopo il successo della precedente versione sportiva della 500, questa nuova variante si presenta ancora più aggressiva, in perfetto stile Abarth.

Ecco come potrebbe apparire la nuova 500 Abarth Super Sport

Il concept realizzato da Tommaso D’Amico trae ispirazione dalle ultime evoluzioni del marchio di Stellantis, caratterizzato dall’utilizzo di materiali all’avanguardia e tecnologie avanzate, sia per gli interni e i rivestimenti che per la meccanica e la carrozzeria, mantenendo il carattere distintivo che rende Abarth famosa nel mondo delle auto sportive.

Il render della nuova 500 Abarth Super Sport non si limita ad immaginare come sarebbe questa auto all’esterno, ma ipotizza anche il suo abitacolo. L’interno della ipotetica 500 Abarth Super Sport offre una ricca gamma di optional e un sistema di infotainment esclusivo. Nel render per questo modello viene ipotizzato un nuovo e potente motore 1.4 Turbo da 180 CV, alimentato a benzina, con trazione posteriore (RWD) e cambio manuale, offrendo prestazioni eccezionali.

Nella realtà sappiamo che ciò non sarebbe possibile dato che la casa automobilistica dello scorpione ha deciso per l’Europa di puntare su una gamma interamente elettrica. Il modello di questo render è inoltre dotato di nuovi cerchi da 17 pollici. La carrozzeria, con colorazioni sportive, è stata pensata per esaltare ulteriormente l’aspetto aggressivo e dinamico di questo prototipo.

Vedremo dunque se la casa automobilistica dello scorpione punterà davvero in futuro per la sua gamma su un modello di questo tipo o se saranno altre le auto che alla fine arricchiranno la sua famiglia di vetture ad alte prestazioni.