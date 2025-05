Maserati Grecale Urban: inizia il viaggio del SUV del “tridente” sulle strade italiane

La gamma della Maserati Grecale si è arricchita negli ultimi tempi, con degli aggiornamenti motoristici e visivi e con un ampliamento delle versioni. Ora il modello si prepara a vivere un road tour che toccherà tre grandi città del Belpaese come Torino, Roma e Milano. Questo viaggio rientra nel quadro delle celebrazioni per i cento anni dalla nascita dell’iconico logo del “tridente”.

Fra qualche giorno il SUV emiliano inizierà la sua marcia lungo lo stivale, incrociando mostre ed esposizioni artistiche di spessore. Nei luoghi di destinazione nasceranno dei veri e propri “Maserati Pop-up”. Qui si potrà ammirare da vicino la nuova gamma di Maserati Grecale e si potrà vivere un tuffo creativo nel programma di personalizzazione Fuoriserie, giovandosi di un configuratore. Un modo per diventare parte di un processo che mette le ali alla fantasia.

La casa modenese offrirà anche la possibilità di prenotare dei test drive, per chi volesse conoscere meglio il modello, in vista magari di un eventuale acquisto. Ricordiamo che il SUV del “tridente” viene proposto con varie opzioni motoristiche. Si spazia dai 4 cilindri mild hybrid al V6 Nettuno da 530 cavalli, fino all’unità 100% elettrica, destinata ai cultori del “green”.

Foto Maserati

Il road tour di Maserati Grecale avrà la sua prima tappa nella città di Torino. Qui l’evento si concederà al pubblico nei giorni dal 22 al 25 maggio, in prossimità del Museo Storico Nazionale d’Artiglieria, dove si potrà visitare la mostra “Paul Gauguin, il diario di NOA NOA e altre avventure”.

Dal 5 all’8 giugno il rendez-vous si sposterà a Roma, nei pressi del Museo Storico della Fanteria, impreziosito per l’occasione dalla mostra “Frida Kahlo: through the lens of Nickolas Muray”. Chiuderà il ciclo la tappa di Milano, che andrà in scena dopo l’estate (in date da definire), in concomitanza con la mostra “I 3 Grandi di Spagna: Picasso, Dalì, Mirò” alla Fabbrica del Vapore.

Con Grecale Urban, la casa automobilistica modenese vuole raccontare il suo lato più artistico e raffinato, in un dialogo armonico tra pittura, scultura, design, innovazione e lifestyle. L’estro creativo fa parte del DNA Maserati. Anche il marchio del “tridente”, ispirato alla statua di Nettuno che campeggia nel cuore di Piazza Maggiore a Bologna, ne costituisce una prova. A 100 anni dalla sua nascita, diversi sono gli appuntamenti in calendario, per celebrarlo. Uno di questi è il viaggio della Maserati Grecale, di cui vi abbiamo riferito nel nostro articolo.