Maserati Fuoriserie: presentazione spettacolare a Milano

Le Maserati Fuoriserie danno accesso a una nuova dimensione del lusso. Per renderlo ancora più evidente a Milano, presso l’House of Ronin di via Alfieri, in piena Chinatown, un esemplare è stato messo in bella mostra. Il nuovo locale hype dei fratelli Signani, installato presso la nuova Piazza Ercole Luigi Morselli, condivide i medesimi principi della Casa del Tridente. In un Club privato per allontanarsi dal caos della frenesia meneghina, ha avuto luogo il primo di una serie di appuntamenti, il cui fil rouge sarà il programma di personalizzazione.

Marracash testimonial d’eccezione per Maserati Fuoriserie

In tale occasione non hanno tenuto banco materiali o allestimenti extra-ordinari. Al Ronin la vivacità del brand Maserati è stata presentata in una veste inedita. Che ha coinvolto i presenti in una show animato da uno dei rapper di punta del firmamento musicale italiano: Marracash. Proprio il cantante è sceso da un Urban Green Maserati, prima di andare in scena all’Arcade, all’ultimo piano del Ronin e Members Club esclusivo.

Il progetto è parte integrante del piano di customizzazione Maserati Fuoriserie. Che nelle sue molteplici declinazioni offre l’opportunità ai clienti di crearsi la propria Maserati. La gamma di strumenti messa a disposizione degli acquirenti è davvero notevole. Al resto ci pensa l’estro del singolo proprietario, che ha, pertanto, la facoltà di esprimere al meglio la sua personalità.

L’Head of Maserati Design, Klaus Busse, ha fornito ulteriori delucidazioni sull’iniziativa. Sotto forma di designer di vetture, la mission perseguita prevede di assicurare un’esperienza coinvolgente attraverso le loro automobili. Gli eventi che stanno alla base del marchio fanno sì che ogni singola Maserati sia subito riconoscibile. E il programma di personalizzazione indetto è un’ulteriore occasione di dar vita a qualcosa di unico: Maserati Fuoriserie rappresenta una nuova pagina sul quale i Maserati Addict hanno la possibilità di scrivere le loro storie, liberare la loro creatività e realizzare i loro desideri.

