Florian Huettl rimarrà CEO di Opel e Vauxhall per altri tre anni

Florian Huettl continuerà a ricoprire il ruolo di CEO di Opel/Vauxhall. Il consiglio di sorveglianza di Opel Automobile GmbH ha deciso di prolungare il suo contratto per altri tre anni, confermando la fiducia nei confronti del manager tedesco. Huettl, 48 anni, è alla guida dei marchi Opel e Vauxhall dal giugno 2022, e sotto la sua direzione entrambi i brand hanno proseguito il loro percorso di elettrificazione e rinnovamento strategico.

Florian Huettl sarà CEO di Opel e Vauxhall per altri tre anni: Stellantis gli rinnova il contratto

Oltre al suo ruolo principale, a partire dal dicembre 2024 Florian Huettl ha assunto anche la responsabilità delle operazioni di Stellantis in Germania, ampliando così il suo ambito d’azione all’interno del gruppo automobilistico. Il rinnovo del suo incarico testimonia l’apprezzamento per i risultati ottenuti finora e sottolinea la volontà di proseguire con continuità il percorso di crescita, innovazione e sostenibilità intrapreso dai marchi sotto la sua guida.

“Negli ultimi tre anni alla guida di Opel/Vauxhall, Florian Huettl ha dimostrato di saper posizionare in modo coerente i marchi tradizionali per il futuro, anche in tempi difficili. È un esperto comprovato del settore con eccezionali capacità di leadership ed esperienza nell’ambiente del mercato internazionale. Siamo convinti che Florian saprà dare forma con successo all’ulteriore sviluppo di Opel, Vauxhall e dell’organizzazione tedesca Stellantis”, ha affermato Xavier Chéreau, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Opel Automobile GmbH e Chief Human Resources, ESG, ICT & Heritage Officer.

Dunque per la casa automobilistica tedesca di Stellantis sicuramente una novità importante che dona maggiore stabilità per il futuro.