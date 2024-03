Stellantis annuncia l’edizione 2024 del concorso Drive for Design

Stellantis lancia l’edizione 2024 del concorso Drive for Design, rivolto agli studenti delle scuole superiori del Nord America. Quest’anno, il contest invita i giovani talenti a immaginare e progettare il veicolo dei loro sogni per l’anno 2040, prendendo ispirazione dai brand globali o nordamericani del gruppo.

L’obiettivo principale è scoprire e coltivare le future promesse del design automobilistico, offrendo loro un percorso concreto verso una carriera in questo ambito dinamico e in continua evoluzione.

Stellantis: ritorna quest’anno l’ambito contest che premia gli aspiranti designer di auto

Mark Trostle, vicepresidente di Ram Truck e Mopar Design, è la forza trainante dietro a Drive for Design. Vincitore di una delle prime edizioni del programma quando era ancora studente delle superiori nel 1987, Trostle ha riportato in vita il concorso nel 2012.

Da allora, Drive for Design ha messo in luce il percorso verso una carriera nel design automobilistico e illustrato le molteplici opportunità creative disponibili nell’industria automobilistica.

“Il motivo per cui ospitiamo questo concorso è duplice: vogliamo ispirare i giovani talenti creativi e allo stesso tempo informare i genitori sulle numerose opportunità disponibili nel design automobilistico. Molti dei vincitori passati hanno intrapreso carriere di successo qui da noi, così come in altre aziende, e questo rappresenta una grande soddisfazione non solo per me, ma per tutto il nostro team di design. Questo ci spinge a continuare ogni anno”, ha affermato Trostle.

Il primo premio consiste in un’opportunità esclusiva di svolgere un tirocinio estivo presso il Ram Truck Exterior Design Studio, oltre a ricevere un tablet Wacom MobileStudio Pro 16. Il progetto vincitore sarà inoltre presentato sui canali social di Stellantis North America.

I premi per i secondi e terzi classificati includono un iPad Pro con Apple Pencil, una recensione virtuale del portfolio con membri del team di design di Stellantis e una borsa di studio per il programma estivo di quattro settimane al College for Creative Studies.

Tutti e tre i vincitori saranno inoltre invitati a fare da giudici studenti durante l’importante mostra automobilistica estiva EyesOn Design presso la Ford House a Grosse Pointe (Michigan).

Le proposte degli studenti devono essere presentate entro venerdì 12 aprile 2024. Un vincitore del gran premio e due finalisti aggiuntivi saranno selezionati tra tutte le candidature valide ricevute.

Studenti, insegnanti e genitori possono seguire il contest sui canali social di Stellantis North America e apprendere di più sul design automobilistico. Aggiornamenti settimanali e contenuti relativi al concorso saranno pubblicati ogni martedì con l’hashtag #DriveForDesign.