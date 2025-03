Chrysler chiede ai ragazzi delle scuole superiori di progettare l’auto ideale

All’interno del vastissimo portafoglio di marchi del gruppo Stellantis, Chrysler sembra essere il più fragile. La sua gamma attuale è ridotta all’osso e obsoleta: l’unico modello in listino è la Pacifica, una monovolume che ha quasi dieci anni sulle spalle, accompagnata dalla Voyager, che altro non è che una versione pre-restyling della stessa Pacifica.

Con un’offerta così limitata e datata, non sorprende che le vendite negli Stati Uniti siano calate del 7% nel 2023, fermandosi a 124.683 unità, un dato ben lontano dai 308.785 veicoli venduti nel 2014. Chrysler appare sempre più priva di una direzione chiara, e per cercare di rinnovare il suo appeal, Stellantis ha deciso di rivolgersi a una fonte inaspettata: gli studenti delle scuole superiori.

Come parte di questo ambizioso progetto, Stellantis ha lanciato il concorso “Drive for Design”, che invita gli studenti delle scuole superiori americane a immaginare il veicolo dei loro sogni per il marchio Chrysler. Il contest offre una piattaforma per mettere alla prova la creatività delle nuove generazioni, chiedendo loro di sviluppare un concept futuristico per il design interno o esterno di un’auto. Gli elaborati devono essere inviati in formato .pdf, .jpg o .png sul sito ufficiale StellantisDriveForDesign.com entro la mezzanotte del 25 aprile. Le proposte saranno valutate in base a quattro criteri principali: artigianalità, qualità, tecnica illustrativa e originalità.

I vincitori saranno annunciati il 30 aprile, e in palio ci sono premi di grande valore, soprattutto per chi sogna una carriera nel mondo del design automobilistico. Il primo classificato otterrà uno stage estivo presso lo studio di design Ram, oltre a un Apple iPad Pro con Apple Pencil e un invito esclusivo come giudice studente al prestigioso evento EyesOn Design a Grosse Pointe, in Michigan.

Il secondo e il terzo classificato non avranno l’opportunità dello stage, ma riceveranno comunque un iPad Pro con Apple Pencil, oltre a una sessione di networking virtuale con il team di design Chrysler Stellantis. In aggiunta, avranno accesso a una borsa di studio per un programma di Transportation Design presso il College for Creative Studies di Detroit, una delle istituzioni più rinomate nel settore.

Questa iniziativa non è solo un modo per suscitare entusiasmo attorno a Chrysler, ma rappresenta una vera e propria occasione per i giovani talenti di entrare nel settore automotive. Stellantis ha sottolineato che alcuni vincitori delle passate edizioni del concorso sono poi entrati all’interno del loro team di design, trasformando il sogno di una carriera nell’industria dell’auto in una concreta realtà.