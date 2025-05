Opel Mokka: 3 nuovi colori elettrizzanti per il SUV tedesco

La nuova Opel Mokka aggiunge altre note alla palette cromatica, regalando ulteriori opzioni di scelta alla clientela. Con questa decisione, la casa di Rüsselsheim punta ad agganciare una più alta gamma di preferenze, con verniciature elettrizzanti. I colori appena lanciati sottolineano brillantemente il design audace e distintivo del popolare SUV, cui il carattere forte non è mai mancato.

Ecco i nomi delle 3 nuance metallizzate introdotte nelle scorse ore: Kolibri Blue, Tropikal Green e Graphik Grey. Ciascuna di esse assicura una dose di carisma aggiuntivo, per un effetto wow quasi certo.

La nuova Opel Mokka è un’auto moderna, compatta, digitale e con un tocco di stile in più rispetto alla media del suo segmento di mercato. Si tratta di un SUV di successo, che sta regalando soddisfazioni alla casa del “blitz”. I 3 colori di fresco debutto nel ventaglio cromatico del modello aggiungono ulteriore vigore espressivo al suo design affilato.

Ciascuno di essi ne valorizza ulteriormente l’aspetto estetico, vestendo al meglio la carrozzeria, con effetti visivi singolari, diversi e premianti. Non al punto da fare girare la testa come se si fosse al volante di una supercar, ma con un certo potere di richiamo sugli occhi di chi assiste al passaggio del mezzo. La forza attrattiva viene enfatizzata dal tetto a contrasto, verniciato in Karbon Black, ed eventualmente dal cofano nero opzionale.

Ciascuna delle nuove vernici metallizzate conferisce una specifica personalità all’auto tedesca, mettendo in risalto un aspetto della sua “anima”, con un boost di colore. Queste finiture cromatiche sottolineano l’audace carattere di Opel Mokka.

Il verde Tropikal è molto vistoso e simboleggia l’approccio “Greenovation” della casa del “blitz”, risvegliando al tempo stesso il desiderio di un piacere di guida dinamico ed efficiente. Un po’ più discreto, ma altrettanto audace, è il Graphik Grey, che fa risaltare particolarmente bene i contorni della nuova Opel Mokka. Più energico e adrenalinico è il Kolibri Blue, dal potere elettrizzante.

Anche grazie a queste opzioni cromatiche, la clientela del modello avrà maggiori possibilità di confezionarsi un prodotto su misura, in grado di esprimere le proprie inclinazioni e la propria personalità. Stiamo parlando di 3 colori particolarmente forti, che si adattano particolarmente al carattere intenso della Opel Mokka, come mette in risalto anche Nikola Kalabic, Team Lead Current SUV Product Management del marchio.

Questo SUV di successo ha nell’efficienza uno dei suoi punti di forza. Sotto molti aspetti è un’auto che fa risparmiare risorse. Il modello rinuncia volontariamente agli elementi cromati e ai dettagli complicati sulla carrozzeria, mentre negli interni vengono utilizzati tessuti e rivestimenti realizzati con materiali con contenuto riciclato. Un esempio giunge dal ReNewKnit disponibile per il rivestimento dei sedili. Questo materiale trasmette l’aspetto di alta qualità della pelle scamosciata, ma è più facile da riciclare.

Sul fronte dinamico, i clienti di Opel Mokka più attenti al “green” possono puntare sulla versione Electric, 100% alla spina, per una guida a zero emissioni locali, oppure sulla versione Hybrid, con tecnologia a 48 volt, per una guida “part-time” della stessa natura.