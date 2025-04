La nuova Fiat Cronos è già presente in alcuni concessionari prima ancora della presentazione

La nuova Fiat Cronos, la cui presentazione ufficiale non ha ancora avuto luogo, viene proposta nei concessionari argentini come se nulla fosse accaduto. Una foto del modello è stata pubblicata da un sito brasiliano e mostra che la vettura è già presente in alcuni showroom prima ancora di essere stata ufficialmente presentata.

Alla fine di marzo, Fiat ha diffuso le prime immagini ufficiali del restyling della Cronos, la berlina compatta che, dopo sette anni di carriera, si prepara a una nuova fase. Le foto, in bianco e nero, hanno anticipato alcune modifiche estetiche in attesa del debutto ufficiale, che la Casa ha promesso di svelare “entro poche settimane”, anche se una data precisa non è ancora stata comunicata.

Tuttavia, la riservatezza è durata poco. A tradire il segreto è stato un rivenditore argentino, che ha esposto la nuova Fiat Cronos senza alcuna copertura nello showroom di Buenos Aires. Il modello, mostrato in versione definitiva e senza camuffature, è stato persino inserito nei piani di risparmio, nonostante le vendite non siano ancora partite, rischiando di generare confusione tra i potenziali clienti.

Fiat Cronos è molto popolare in Argentina. Negli ultimi tre anni, la berlina è stata classificata come l’auto più venduta del Paese. Il restyling ha lo scopo di migliorare l’aspetto del veicolo e rendere il modello più moderno. Le modifiche introdotte dal marchio si sono concentrate principalmente sull’impiego di una nuova griglia del radiatore con nervature verticali, mentre le versioni con allestimento superiore sono dotate di fari a LED. Sotto il cofano, nessun cambiamento. La gamma motori rimarrà quella da 1,3 litri con 75 e 107 CV, conformi alle più recenti norme sulle emissioni, abbinata a un cambio manuale a 5 marce o CVT.