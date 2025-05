Alfa Romeo Tonale 2026: un lieve aggiornamento estetico per il SUV è probabile

Nuova Alfa Romeo Tonale 2026 è la versione aggiornata del SUV di segmento C della casa automobilistica del biscione che sarà svelato entro fine anno per poi arrivare sul mercato nei primi mesi del 2026. Proprio ieri vi abbiamo mostrato le prime foto spia del prototipo che perà non mostrava alcun cambiamento estetico rispetto al modello attuale. Questo fa pensare che alla fine l’aggiornamento sarà solo tecnologico riguardando principalmente l’abitacolo e in particolare il sistema di infotainment.

Ecco come potrebbe cambiare il design di Alfa Romeo Tonale 2026 secondo una recente ricostruzione digitale

Altri però pensano che alla fin fine per Alfa Romeo Tonale 2026 possa esserci anche un lieve aggiornamento estetico. Sulla base di queste voci il sito francese Auto-Moto.com ha pubblicato nei giorni scorsi un render in cui immagina il SUV di segmento C con uno stile lievemente aggiornato all’anteriore per rendere il modello più in sintonia con il nuovo corso della casa automobilistica del biscione ed in particolare con Alfa Romeo Junior.

Alfa Romeo Tonale 2026 avrà il compito di rilanciare le vendite del veicolo del biscione che ultimamente sta registrando un calo delle vendite in molti mercati. Con questo restyling si cercherà inoltre di avvicinare lo stile del modello a quello di Junior e anche delle future auto che presto saranno lanciate sul mercato dalla casa milanese. Ricordiamo che nei prossimi mesi sarà svelata la nuova Alfa Romeo Stelvio e poi nella prima metà del 2026 toccherà anche alla nuova Alfa Romeo Giulia.

Dunque sembra possibile che per mantenere un certo family feeling con il resto della gamma anche Alfa Romeo Tonale 2026 possa subire qualche piccolo ritocco magari relativo alle luci anteriori e allo scudetto. Ovviamente come sempre accade in questi casi certezze non ne abbiamo, non resta che aspettare e vedere che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.