Nuova Alfa Romeo Stelvio 2025: tutto su design, motori, prezzi e novità a poche settimane dalle prime immagini ufficiali

Nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 sta per arrivare. La presentazione ufficiale forse non arriverà prima dell’autunno ma di certo in estate, molto probabilmente il prossimo 24 giugno vedremo le prime immagini ufficiali della seconda generazione del SUV e non escludiamo una vera e propria anteprima nel giorno in cui la casa automobilistica del biscione festeggerà i suoi primi 115 anni.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 di cui presto vedremo le prime immagini ufficiali

Nuova Alfa Romeo Stelvio 2025, che qui vi mostriamo in un recente render di L’Argus, sarà dunque la grande novità di questo 2025 per la casa automobilistica milanese tornata a crescere sul mercato grazie ad Alfa Romeo Junior e che spera di bissare anche con la futura generazione del SUV di segmento D. Come vi abbiamo scritto nei mesi scorsi e come testimoniato dalle recenti foto spia del prototipo camuffato, il modello subirà un cambiamento estetico notevole. Anche le recenti immagini dei brevetti trapelate sul web confermano ciò. Gli ultimi render mostrano in maniera abbastanza precisa quelli che dovrebbero essere i cambiamenti di design che caratterizzeranno il nuovo SUV del Biscione.

Il frontale della nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 dovrebbe presentare uno scudetto a diamante liscio, con il logo Alfa Romeo spostato sul cofano, richiamando la supercar 33 Stradale. I gruppi ottici anteriori saranno sdoppiati: le luci diurne a LED, inclinate verso il centro, saranno collocate nella parte superiore, mentre i proiettori principali saranno posizionati più in basso, in alloggiamenti quasi verticali con tre lenti sovrapposte. Questa configurazione creerà un forte family feeling con la nuova Alfa Romeo Junior. La fiancata manterrà proporzioni simili al modello attuale, con una lunghezza di poco superiore ai 4,70 metri, ma introdurrà superfici più lisce e maniglie a scomparsa, ispirate alla nuova Peugeot 3008. I cerchi in lega di grande diametro presenteranno un design che rielaborerà lo stile classico delle ruote Alfa Romeo.

Il posteriore della nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 si distinguerà per una firma luminosa a LED a forma di V rovesciata, che si estenderà orizzontalmente sotto il lunotto e formerà un triangolo luminoso. Questa configurazione incornicerà la scritta “Alfa Romeo” in corsivo sul portellone, sostituendo il tradizionale logo circolare. Il lunotto presenterà una parte inferiore appuntita, accentuando l’angolo già visto sulla Tonale. La nuova Stelvio sarà la prima vettura europea a essere costruita sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, già utilizzata su modelli come la Dodge Charger e la Jeep Wagoneer S. Questa architettura permetterà l’adozione di propulsori elettrici e ibridi, con versioni ibride previste per soddisfare le diverse richieste dei mercati globali.

Anche gli interni della nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 subiranno un bel cambiamento. Il biscione ha deciso di rendere il suo SUV ancora più tecnologico e lussuoso in modo da non aver nulla da invidiare ai rivali del segmento premium tra cui i SUV proposti da BMW, Audi e Mercedes. Questo modello rappresenterà un significativo passo avanti in termini di tecnologia e innovazione per il marchio italiano. Sarà il primo modello del gruppo Stellantis in Europa a introdurre le piattaforme tecnologiche STLA Brain e STLA SmartCockpit, segnando l’inizio di una nuova era digitale per Alfa Romeo.

La STLA Brain è un’architettura elettronica avanzata basata su cloud, progettata per gestire l’intero ecosistema digitale del veicolo. Questa piattaforma consente aggiornamenti software over-the-air (OTA), permettendo al veicolo di evolversi nel tempo con nuove funzionalità e miglioramenti . Grazie alla collaborazione con Amazon Web Services (AWS), la STLA Brain offre servizi personalizzati basati sull’intelligenza artificiale, garantendo un’esperienza di guida sempre connessa e adattabile alle esigenze dell’utente.

Integrata con la STLA Brain, la STLA SmartCockpit introduce un’interfaccia utente completamente personalizzabile e intuitiva. Questa piattaforma supporta comandi vocali, gestuali e il riconoscimento dello sguardo, offrendo un’interazione naturale tra conducente e veicolo . L’integrazione con l’intelligenza artificiale permette al sistema di apprendere le preferenze dell’utente, ottimizzando funzioni come la navigazione, l’infotainment e persino l’accesso a servizi di e-commerce e pagamento digitale.

Per quanto riguarda invece la gamma di motori della nuova Alfa Romeo Stelvio 2025, sappiamo ovviamente che i motori elettrici saranno la maggioranza. Grazie all’utilizzo della piattaforma STLA Large e versioni elettriche offriranno potenze variabili da 250 CV fino a 1.000 CV per la versione top di gamma. Le batterie avranno capacità comprese tra 85 e 118 kWh, garantendo un’autonomia fino a 800 km e tempi di ricarica rapidi grazie all’architettura a 800 Volt, permettendo una ricarica dal 20% all’80% in circa 18 minuti.

Inoltre per affrontare le preoccupazioni legate all’autonomia dei veicoli elettrici, Alfa Romeo sta sviluppando una versione EREV (Extended Range Electric Vehicle) della Stelvio. Questa configurazione prevede un motore a combustione interna utilizzato esclusivamente come generatore per ricaricare la batteria, senza trasmettere potenza direttamente alle ruote. L’autonomia complessiva prevista per questa variante è di circa 1.000 km

Sempre a proposito dei motori la grande novità degli ultimi mesi è la conferma della presenza nella gamma della nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 anche di motori termici. Al momento non è chiaro di quali motori si tratterà. Circolano varie voci secondo cui la versione entry level sarà una Mild Hybrid basata sul motore 2.0 turbobenzina ampiamente aggiornato. Sembra possibile la sopravvivenza del motore V6 della versione top Quadrifoglio forse con qualche forma di elettrificazione.

Infine per quanto riguarda i prezzi della nuova Alfa Romeo Stelvio 2025, in assenza di notizie ufficiali possiamo provare a fare qualche ipotesi. Secondo le ultime indiscrezioni e analisi, la nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 si presenterà con un listino sensibilmente più alto rispetto alla generazione attuale. La versione con motore termico dovrebbe partire da una cifra intorno ai 60.000 euro. Per la versione completamente elettrica si prevede un prezzo di partenza di almeno 70.000 euro. Infine per la versione top di gamma Quadrifoglio i prezzi potrebbero salire e di molto. Ricordiamo infine che la nuova Stelvio sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino come del resto la prima generazione. La sua produzione dovrebbe partire entro la prima metà del prossimo anno con gli ordini che invece partiranno entro il primo trimestre del 2026. Una presentazione completa dell’intera gamma sicuramente avverrà entro fine anno con una prima anteprima prevista il prossimo 24 giugno.