Leapmotor T03 trionfa all’Ecobest Challenge 2025 con efficienza da record

Leapmotor ha annunciato con grande orgoglio che il suo veicolo elettrico compatto, Leapmotor T03, si è aggiudicato la vittoria alla prestigiosa ECOBEST Challenge 2025, un importante riconoscimento assegnato nell’ambito dell’iniziativa organizzata da AUTOBEST, organizzazione internazionale indipendente dedicata a fornire ai consumatori europei informazioni attendibili e imparziali.

Leapmotor T03, si è aggiudicato la vittoria alla prestigiosa ECOBEST Challenge 2025

La competizione ha lo scopo di testare e consigliare le più recenti auto elettriche disponibili sul mercato europeo, valutandone le prestazioni reali in termini di efficienza, autonomia e usabilità quotidiana. Questo successo conferma l’eccellenza tecnica e progettuale del modello T03, rafforzando il ruolo di Leapmotor come attore emergente nella mobilità sostenibile in Europa.

Il test è stato eseguito a fine maggio 2025 come nuova edizione della sfida ECOBEST:15 nuovi veicoli elettrici di 15 produttori diversi sono stati sottoposti a 7 diversi tipi di test, i cui risultati sono di grandissimo interesse per gli utenti di veicoli elettrici. In un rigoroso test pratico, il Leapmotor T03 si è distinto come un veicolo dalle prestazioni eccellenti, stabilendo nuovi standard nella mobilità elettrica. La Leapmotor T03 ha fatto la storia raggiungendo un indice EcoC 1 del 109,43%, il che significa che la sua autonomia di guida reale ha superato l’autonomia WLTP ufficiale , un primato nella storia dell’ECOBEST Challenge. La T03 ha percorso ben 290 km , superando i 265 km di autonomia WLTP.

Nell’indice EcoC 2, che misura quanti chilometri può percorrere un’auto per ogni kilowattora di batteria, la Leapmotor T03 ha ottenuto un notevole risultato di 8,06 km/kWh , piazzandosi seconda solo alla Dacia Spring e rendendola uno dei veicoli elettrici più efficienti dal punto di vista energetico mai testati nella Challenge. Leapmotor T03 ha raggiunto il primo posto anche nell’indice EcoC 4 , che combina l’efficienza di guida e di ricarica, con un punteggio elevato di 6,89 km per kWh reale caricato , dimostrandosi il veicolo elettrico più efficiente in termini di consumo energetico reale.

Le prestazioni del Leapmotor T03 rappresentano l’impegno del marchio nel rendere la mobilità elettrica non solo sostenibile, ma anche accessibile”, ha dichiarato Francesco Giacalone, Direttore Prodotto, Marketing e Comunicazione di Leapmotor International. “Questo riconoscimento da parte di AUTOBEST rafforza la nostra missione: offrire veicoli elettrici ad alta efficienza e valore elevato agli automobilisti di tutta Europa”.