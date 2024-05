Maserati Ghibli Folgore: ecco come sarebbe in versione elettrica

Maserati Ghibli Folgore è un render di qualche tempo fa del creatore digitale e designer Mirko del Prete che ha provato ad immaginare come sarebbe una nuova versione completamente elettrica della celebre berlina della casa automobilistica del Tridente. Diciamo subito che questa vettura non la vedremo mai. Infatti Maserati ha già detto da tempo che non intende portare sul mercato una nuova generazione di Ghibli che uscirà presto di produzione.

Ecco come sarebbe una Maserati Ghibli Folgore che invece non si farà

Il suo posto sarà preso dalla futura Maserati Quattroporte che avrà l’arduo compito di rimpiazzare in un sol colpo sia l’attuale Quattroporte che anche la Ghibli. Nonostante ciò MDP Automotive ha voluto mostrare come sarebbe potuta essere una Maserati Ghibli Folgore. Come è possibile notare lo stile è un’evoluzione del modello attuale con l’aggiunta di alcuni elementi di design visti nelle più recenti auto prodotte da Maserati.

Al di là dell’assenza di una Maserati Ghibli Folgore ricordiamo che nei prossimi anni la gamma della casa automobilistica del Tridente abbandonerà progressivamente i motori a combustione per abbracciare l’elettrificazione completa. Nonostante il rallentamento nella crescita della domanda per le auto elettriche la casa automobilistica italiana ha fatto sapere che continuerà a puntare sulle auto elettriche che ad un certo punto nei prossimi anni rappresenteranno il 100 per cento della sua gamma.Vedremo dunque se questa strategia alla lunga risulterà essere quella vincente per la casa automobilistica di Stellantis che rappresenta un brand fondamentale per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares essendo l’unico marchio di lusso presente nel roster dei brand che fanno parte dell’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.