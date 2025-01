Citroen e-C3: in arrivo la versione da meno di 20 mila euro con 200 km di autonomia

Citroën sta puntando con grande determinazione sul successo della sua nuova Citroen C3, investendo risorse significative in una strategia di comunicazione ambiziosa. Il marchio ha lanciato una massiccia campagna mediatica per sottolineare il cambiamento rivoluzionario che il modello rappresenta nel segmento delle city car soprattutto grazie alla versione elettrica Citroen e-C3.

In arrivo una versione ancora più economica di Citroen e-C3: costerà meno di 20 mila euro

Dopo il debutto della Citroën e-C3, la gamma si amplia ulteriormente con l’introduzione delle versioni a benzina e mild-hybrid, pensate per offrire maggiore scelta ai consumatori. A queste si aggiungeranno presto le varianti dedicate all’uso professionale, come la versione utility, e una configurazione specifica per la scuola guida, dimostrando la versatilità del modello.

Tuttavia, Citroën non ha ancora sfruttato appieno tutte le potenzialità offerte dalla nuova C3. Entro la fine del primo semestre del 2025, è previsto l’arrivo della Citroen e-C3, una versione elettrica più accessibile con un’autonomia di circa 200 km e un prezzo competitivo, inferiore ai 20.000 euro. Questa variante si inserisce nella strategia del marchio di rendere la mobilità elettrica più accessibile a un pubblico più ampio, rispondendo alla crescente domanda di auto a zero emissioni con un’opzione conveniente e moderna.

La nuova Citroen e-C3 da meno di 20 mila euro si prepara a competere direttamente con alcuni dei modelli più economici ed ecologici sul mercato, come la Leapmotor T03 e la Dacia Spring, entrambe scelte ideali per la guida urbana grazie alle loro dimensioni compatte e alle basse emissioni. Questi veicoli sono perfetti per chi cerca un’auto economica e funzionale per le città, dove la praticità è fondamentale.

Sebastien Caron, direttore delle vendite di Citroën per la Francia, ha recentemente discusso dell’importanza di questa nuova versione della C3, sottolineando l’investimento significativo del marchio in termini di risorse mediali. Caron ha evidenziato che Citroën ha lanciato una campagna di comunicazione molto potente, volta a evidenziare la trasformazione in corso, che riguarda non solo il design, ma anche la filosofia del marchio, sempre più orientata verso soluzioni green e accessibili per una mobilità sostenibile.