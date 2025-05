Alfa Romeo Stelvio 2025: prima debutteranno le elettriche e poi le termiche, in gamma anche un un 2.0 turbobenzina

Alfa Romeo Stelvio 2025 che qui vi mostriamo in alcuni recenti render tra cui quello di L’Argus e di Autopareri debutterà nel corso dei prossimi mesi. A proposito del nuovo SUV di seconda generazione nelle scorse ore sono arrivate nuove indiscrezioni da parte del magazine Quattroruote, sempre molto informato sull’argomento. A quanto pare la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà si molto simile ai brevetti mostrati nei giorni scorsi ma il magazine non esclude che alcune cose possano cambiare. Infatti tanti dettagli, dal cofano all’impostazione del paraurti anteriore, potrebbero cambiare.

Le ultime indiscrezioni a proposito di Alfa Romeo Stelvio 2025

È prassi comune per i costruttori registrare i propri progetti una volta ottenuta l’approvazione, anche se il design definitivo non è ancora stato stabilito. Molti dettagli, infatti, possono subire modifiche prima della produzione in serie, ed è molto probabile che ciò avvenga anche per questo SUV. Basta confrontare i bozzetti registrati con le immagini dei prototipi su strada per notare diverse discrepanze nei particolari. Ma oltre a ricordare ciò Quattroruote ha pure aggiunto che la gamma di motori sarà composta da varie versioni elettriche che saranno le prime a debuttare. Queste si differenzieranno tra loro per potenze e autonomie diverse a seconda della variante. Ci dovrebbe essere anche una versione molto potente con quasi 1.000 cavalli.

E’ stata inoltre confermata nella gamma di Alfa Romeo Stelvio 2025 la presenza di motori termici ibridi tra cui dovrebbe essere della partita anche un un 2.0 turbobenzina ampiamente aggiornato rispetto a quello attualmente impiegato che sarà affiancato da un sistema ibrido. Ma non ci dovrebbe essere invece il motore 1.6 già impiegato nei modelli francesi del gruppo Stellantis. Non si può escludere, inoltre, che la gamma possa accogliere anche motorizzazioni dotate di un numero maggiore di cilindri (e una configurazione con bancata aggiuntiva).

Ricordiamo che Alfa Romeo Stelvio 2025 sarà svelato nel corso dei prossimi mesi con gli ordini che si apriranno nei primi mesi del 2026 e la produzione in serie a Cassino che comincerà quasi sicuramente entro la metà del prossimo anno quasi in contemporanea con la presentazione della nuova Alfa Romeo Giulia che verrà messa in produzione entro fine 2026.