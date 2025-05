Alfa Romeo: in un video una nuova concept car che fa sognare

L’architetto e designer Tommaso D’Amico nelle scorse ore ha realizzato un nuovo render in cui immagina una concpet di Alfa Romeo che ha soprannominato Nube. Si tratta di una vettura estrema consigliata ad utenti che cercano un’auto che possa regalare loro emozioni incredibili e dal cuore supersportivo. Immaginata con materiali di alitissimo livello e l’impiego di alta tecnologia, il creatore di questo concept render immagina che l’auto in questione possa confermare lo stile Alfa in ogni suo particolare.

Alfa Romeo Nube: ecco il nuovo concept rendering che immagina una super sportiva del biscione

Come spesso accade nei suoi video render D’Amico ha immaginato anche l’abitacolo di questa ipotetica futura super car di Alfa Romeo. Possiamo notare che in questa elaborazione grafica il quadro strumenti offra optional d’eccezione, mentre i cerchi da 22 pollici e la carrozzeria dalle vivaci colorazioni attuali completano l’aspetto accattivante di questo modello innovativo. Il concept di D’Amico si distingue per anticipare le odierne tecnologie, con previsioni di motorizzazioni BEV e PHEV, promettendo un’esperienza di guida unica nel suo genere.

Già in precedenza l’artista aveva immaginato un altro modello molto sportivo chiamato Alfa Romeo Extreme. Con questo nuovo render perfeziona ulteriormente la sua idea e fornisce un’interessante suggerimento alla casa automobilistica del biscione che per la verità in questo momento sembra maggiormente interessata al lancio di altri tipi di vettura per aumentare e non di poco le sue vendite.

Ricordiamo infatti che tra pochi mesi debutterà la nuova Alfa Romeo Stelvio le cui prime immagini potrebbero essere mostrate il prossimo 24 giugno. Poi toccherà nel 2026 alla nuova Giulia e nel 2027 al ritorno nel segmento E con la E-Jet. Per quanto riguarda il.possibile arrivo di super car sportive non si esclude che da qui a fine decennio possa arrivare un nuovo modello in edizione strettamente limitata in stile nuova 33 Stradale.