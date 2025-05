Alfa Romeo Giulia: nel 2024 la berlina ha venduto più in Germania che in Italia

Alfa Romeo Giulia è ormai giunta quasi al capolinea della sua lunga carriera. Il prossimo anno infatti la berlina di segmento D della casa automobilistica del biscione sarà sostituita dalla nuova generazione che come vi abbiamo detto sarà molto diversa dal modello attuale abbandonando lo stile da berlina sedan che ormai non è più di moda per assumere quello di berlina fastback con coda tronca e uno stile più aerodinamico.

Nel 2024 calano le vendite di Alfa Romeo Giulia ma in Germania se ne vendono più che in Italia

Alfa Romeo Giulia in questa ultima fase di carriera ha ovviamente rallentato le vendite un po’ in tutti i mercati. Nel 2024 infatti si è registrato un calo delle vendite “fisiologico” anche perchè nel frattempo gli allestimenti sono stati ridotti e anche la gamma di motori. I dati relativi al 2024 rappresentano un minimo storico per l’Alfa Romeo Giulia. Secondo quanto riportato da Car Industry Analysis, in Italia ne sono state immatricolate soltanto 1.195 unità nell’arco dell’anno, un risultato sorprendentemente inferiore a quello della Germania, dove le vendite hanno raggiunto quota 1.462.

Questo ribaltamento di prospettiva apre a una riflessione: com’è possibile che la nuova Alfa Romeo Giulia riesca a ottenere numeri migliori in un mercato dominato da rivali come BMW Serie 3, Audi A4, Mercedes e Volkswagen? Un’anomalia sorprendente, soprattutto considerando che la berlina italiana era nata proprio per sfidare quei colossi.

È innegabile: i tedeschi hanno da sempre mostrato una particolare ammirazione per Alfa Romeo, come dimostrano premi prestigiosi ricevuti dalla stampa specializzata e le numerose recensioni positive. Tuttavia, che Alfa Romeo Giulia abbia venduto più in Germania che in Italia resta un fatto sorprendente e difficile da spiegare. Forse Oltrealpe hanno colto meglio il valore dell’auto, o forse è solo una questione di disponibilità economica. Certo è che questo scenario suscita riflessioni amare, ma anche un certo orgoglio. Marchionne ne sarebbe stato fiero. Resta il paradosso: in patria, l’affetto per Alfa sembra essersi raffreddato, e il motivo non è ancora chiaro.