Alfa Romeo Extreme: ecco la Gran Turismo italiana a due posti per sognare

Alfa Romeo Extreme è il nome di fantasia che è stato dato dall’architetto e designer automobilistico Tommaso D’Amico per la sua ultima creazione: una Gran Turismo a due posti del biscione dotata di motore termico. Si tratta di un render che è stato pubblicato nelle scorse ore nella pagina Instagram dell’artista conosciuto anche con il nome di TDA Automotive. Dopo aver ipotizzato nei giorni scorsi versioni coupè altamente sportiva della futura Giulia il creatore digitale ha deciso di puntare a immaginare un modello del tutto nuovo.

TDA Automotive ha pubblicato le prime immagini del suo nuovo progetto: Alfa Romeo Extreme

Il risultato è quello che vedete in queste immagini. Si tratta certamente di una ipotesi molto suggestiva che però purtroppo non troverà spazio nella realtà. Infatti Alfa Romeo ha deciso di puntare su auto più concrete e facilmente vendibili e dunque nei prossimi anni la sua gamma verrà infarcita di SUV e crossover. Dopo Tonale nel 2022 e Junior nel 2024 sarà la volta della nuova Stelvio nel 2025 mentre nel 2026 la nuova Giulia rinuncerà allo stile da classica berlina sedan per abbracciare quello di una nuova berlina fastback. Dunque al momento non sembra all’orizzonte una vettura come quella immaginata in questo concept soprannominato Alfa Romeo Extreme.

Tornando alla ipotetica e fantasiosa Alfa Romeo Extreme, D’Amico ha adottato un approccio innovativo creando una concept Alfa Romeo elegante e moderna senza l’uso dei fari bifacciali, focalizzandosi sulla carrozzeria coupé a due porte, da tempo abbandonata dal marchio italiano. Inizialmente, aveva sviluppato un progetto di design non ufficiale per una gran turismo basata sulla Giulia – S Coupé o forse Aurum, in cerca di un nome appropriato. Tuttavia, la sua idea più recente è quella di distaccarsi dall’eredità della Giulia e tracciare una nuova strada per l’auto sportiva. Il nuovo colore proposto è il nero totale, incluso i cerchi, eccezion fatta per la cornice dello scudetto. La coupé “Alfa Romeo Extreme” sfoggia linee decise, carattere sportivo da due porte e suggerisce la presenza di un motore termico sotto il cofano lungo, evidenziato dalle estremità ovali sul posteriore.