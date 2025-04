Nuova Lancia Ypsilon: la versione elettrica adesso ha più autonomia e quella ibrida più potenza

Lancia compie un altro passo avanti per rendere la mobilità urbana sempre più sostenibile, accessibile e trasparente grazie a due nuovi upgrade nella gamma della nuova Lancia Ypsilon che saranno introdotti a partire dall’8 aprile. Innanzitutto, abbiamo un’evoluzione della Ypsilon Electric, che ora fornisce fino a 425 km di autonomia a zero missioni secondo il ciclo WLTP. In secondo luogo, un significativo upgrade è stato applicato alla Ypsilon Hybrid, che ora dichiara una potenza combinata di 110 CV in previsione delle normative Euro 7 previste nel 2027.

Senza cambiare il prezzo, Lancia potenzia la Ypsilon Electric, che ora raggiunge fino a 425 km di autonomia

Con una batteria da 54 kilowattora e un motore elettrico da 115 kilowattora che offre 156 CV, la Nuova Ypsilon Electric consente di percorrere fino a 425 km con una sola carica, un aumento di circa il 6%, ovvero 22 km in più rispetto al modello precedente. Questo miglioramento è dovuto a una batteria al nichel-manganese-cobalto con chimica migliorata e a un gruppo propulsore ancora più efficiente. Il consumo medio ora è di 14,3 kilowattora ogni 100 km, rendendo la nuova compatta di Lancia ancora più sostenibile e facile da gestire senza aumentare i costi. Inoltre, quando l’auto deve essere ricaricata, raggiunge l’80% in meno di 30 minuti in una stazione di ricarica da 100 kW a corrente continua. Insomma, con questo nuovo upgrade, Lancia dimostra ancora una volta il suo impegno nel rendere la mobilità elettrica ancora più facile e conveniente.

Parallelamente, Lancia ha introdotto un cambiamento significativo anche sulla Ypsilon Hybrid, optando per una maggiore trasparenza sulla potenza effettivamente disponibile. Il modello passa da una potenza dichiarata di 100 a 110 CV, ovvero la somma delle prestazioni erogate dal motore a combustione e da quello elettrico integrato nel sistema a 48 volt. Questa scelta è stata fatta in previsione della normativa Euro 7 che, a partire da novembre 2027, richiederà a tutti i modelli ibridi di dichiarare la potenza combinata e non solo quella del motore a combustione. Con questo aggiornamento, Lancia ha adottato le best practice del settore, offrendo ai propri clienti maggiore chiarezza e un maggiore valore percepito.

La Nuova Lancia Ypsilon Hybrid presenta una potenza complessiva di 81 kilowatt, l’equivalente di 110 CV, che deriva da un motore a combustione da 74 kW e un contributo elettrico massimo di 21 kW. Nessuna modifica è stata apportata all’impianto tecnico, alle prestazioni o ai consumi. Tutto sotto il cofano è lo stesso, ma ora è più trasparente e in linea con i cambiamenti del mercato.

In sintesi, con questi due aggiornamenti, Lancia ha rafforzato il ruolo della Nuova Ypsilon come punto di riferimento nel segmento B delle hatchback premium, rafforzando un modello che unisce eleganza e sostenibilità. Ciò vale sia per la versione full-electric, perfetta per la mobilità urbana a zero emissioni, sia per il modello ibrido, efficiente, fluido e pronto per gli standard del futuro.