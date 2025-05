Dodge Charger Daytona, l’elettrica “divisiva” ci prova con gli sconti su Facebook Marketplace

La Dodge Charger Daytona si sta rivelando un progetto complicato per Stellantis, ancor prima del suo vero debutto commerciale. Tra problemi software, arrivi non annunciati nei concessionari e ritardi nelle consegne, l’elettrica più audace del marchio americano non ha avuto un lancio facile.

Nonostante l’inizio delle prime consegne nel corso del 2025, la muscle car a batterie non ha incontrato l’entusiasmo previsto. A differenza del debutto esplosivo del Tesla Cybertruck, capace di catalizzare l’attenzione globale sin dalla sua prima apparizione nel 2019, la Daytona ha generato un interesse più tiepido, complice forse anche una comunicazione di prodotto non all’altezza delle aspettative.

La Charger Daytona si propone come la muscle “più potente al mondo”, almeno secondo la visione di Dodge. Tuttavia, molti puristi storcono il naso. Per loro una vera muscle car deve avere un V8 ruggente sotto il cofano, come nel caso della Ford Mustang GT, attualmente l’unica del segmento a mantenere questa configurazione. Come dargli torto.

Con la fine dell’era HEMI per Dodge, la scena si è profondamente trasformata. Disponibile sia con powertrain elettrico sia con il motore sei cilindri Hurricane, la Daytona punta in alto, soprattutto nella versione Scat Pack da 670 CV, che Dodge etichetta come la più potente della categoria. Piccolo dettaglio: non viene mai menzionata la Ford Mustang GTD, dotata di ben 815 cavalli, un dettaglio che lascia spazio a perplessità tra appassionati e addetti ai lavori.

Con le vendite iniziali sotto le attese, alcuni concessionari americani hanno iniziato a pubblicare le vetture su Facebook Marketplace. Curiosamente, ogni annuncio riporta chilometraggi fittizi, ma superiori al reale, a onor del vero, per aggirare un limite imposto dalla piattaforma, che richiede almeno 300 miglia per l’inserzione. In realtà, molti di questi modelli hanno solo pochi chilometri all’attivo.

Per i prezzi si parte da 59.595 dollari per la Charger Daytona R/T, mentre la più performante Scat Pack è proposta a partire da 73.985 dollari, accessori esclusi. Sul mercato secondario, una Daytona RT Plus del 2024 appare già scontata: proposta a 65.500 dollari contro un prezzo di listino originale di quasi 71.000 dollari. All’altro estremo, si trova anche una Scat Pack in tinta After Dark, interni in pelle e Alcantara e cerchi da 20” in Satin Carbon, offerta a 82.970 dollari con soli 58 km percorsi, praticamente nuova.