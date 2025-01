Caselani Type Ami: ecco prezzi e dettagli della Citroën Ami più chic

C’è una denominazione ufficiale per la Citroën Ami rivista nell’impostazione stilistica da Caselani. Il carrozziere italiano, di Sospiro, ha infatti denominato Caselani Type Ami il piccolo quadriciclo elettrico che presenterà ufficialmente durante il prossimo Salone Rétromobile 2025 in programma fra il 5 e il 9 febbraio prossimi a Parigi.

Alcuni prototipi marcianti si erano già visti a fine 2024, quando la Ami, con le sembianze tipiche di una iconica Citroën Type H, era apparsa in giro (in Belgio e da noi in Italia) e anche su qualche bisarca suscitando parecchio interesse fra gli appassionati. In quella fase si trattava di un quadriciclo ancora ricadente nello stadio di prototipo, comunque funzionante, utile per comprendere l’entusiasmo del pubblico. Oggi quel prototipo ha un nome, Caselani Type Ami, e ora abbiamo a disposizione anche qualche dettaglio in più sui prezzi e su alcune caratteristiche preponderanti.

Ricordiamo che tutti i prodotti proposti da Caselani, che si rifanno comunque alle Citroën del passato, vengono realizzati su licenza del costruttore francese. Ne deriva quindi che prima di introdurre sul mercato la Caselani Type Ami, il carrozziere ha dovuto ricevere l’approvazione del costruttore; questo, secondo quanto riportato da L’Argus, ha proposto alcune piccole variazioni stilistiche che vedremo a brevissimo sulla variante definitiva. Variante che potrà essere apprezzata proprio al Salone Rétromobile 2025 in programma fra il 5 e il 9 febbraio a Parigi. Caselani ha praticato alcune variazioni su piccoli dettagli della nuova carrozzeria, a cominciare dal numero complessivo di elementi orizzontali ridotto rispetto alla variante prototipo vista a fine 2024. Ricordiamo che l’intero kit carrozzeria viene realizzato in fibra di carbonio per scongiurare un ovvio aumento di peso.

La Caselani Type Ami così come appare oggi | Immagine, L’Argus

La Caselani Type Ami non cambia impostazione tecnica rispetto alla Citroën Ami

Dal punto di vista tecnico le differenze con la Citroën Ami non esistono. La Caselani Type Ami introduce le medesime caratteristiche della Ami di Citroën con un peso a vuoto invariato e lo stesso propulsore elettrico da 6 kW di potenza e una batteria da 5,5 kWh, per un’autonomia nell’ordine di circa 75 chilometri percorribili con una sola ricarica. Anche all’interno dell’abitacolo tutto dovrebbe rimanere com’è, ad eccezione della possibilità di scegliere il rivestimento in ecopelle per i sedili, il freno a mano e la parte centrale del volante; optional che si paga 860 euro o 760 euro se si sceglie il kit dedicato.

Tutte le colorazioni disponibili per la Caselani Type Ami

Della Caselani Type Ami si può infatti acquistare anche solo il kit per trasformare da sé la propria Ami. In questo caso il prezzo è pari a 4.200 euro, iva inclusa, che diventano 5.000 euro nel caso del kit verniciato e 5.900 euro nel caso del kit comprensivo di montaggio e verniciatura. Il prezzo del veicolo completo, in Italia, è invece pari a 13.900 euro (iva inclusa) che diventano 11.900 euro beneficiando dell’incentivo Italia. Diversi sono gli optional fra i quali scegliere. Sono invece ben nove le colorazioni disponibili: 6 tonalità standard pastello (Avorio Carrara, Blu Cremona, Arancione Mandarin, Giallo Service, Grigio Cemento e Verde British) e 3 tonalità premium metallizzate (Grigio Dark Shadow, Giallo Agueda e Verde Kapari).