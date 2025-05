Alfa Romeo: Jasmine Paolini è la nuova Brand Ambassador

Alfa Romeo è lieta di annunciare che Jasmine Paolini, una delle stelle più brillanti del tennis internazionale, è la nuova Brand Ambassador del marchio italiano, che vanta oltre 115 anni di storia leggendaria, tra modelli iconici, successi commerciali, innovazioni tecnologiche e memorabili vittorie nel motorsport. Con una serie crescente di successi e un sorriso che conquista, la giovane tennista toscana incarna perfettamente i valori di Alfa Romeo – eleganza, performance e innovazione – oltre a rappresentare l’eccellenza italiana in termini di determinazione, talento e quella giusta dose di gioia che rende la vita più piacevole e dinamica. Come Brand Ambassador, Jasmine Paolini sarà al centro di numerose iniziative Alfa Romeo, partecipando a eventi in Italia e all’estero, consolidando l’immagine del marchio come emblema di stile e prestazioni straordinarie a livello globale. Entrambe, come il marchio del Biscione, sono in grado di suscitare emozioni intense e autentiche nel pubblico.

Alfa Romeo continua a sostenere il talento sportivo italiano

“Siamo molto felici di accogliere Jasmine nella famiglia Alfa Romeo”, ha affermato Cristiano Fiorio, Responsabile Marketing e Comunicazione Globale. “La sua energia e la passione per il tennis, unite alla sua determinazione nel raggiungere traguardi sempre più ambiziosi, incarnano perfettamente l’eccellenza, un valore che da oltre un secolo rappresenta Alfa Romeo. Siamo convinti che questa partnership ispirerà una nuova generazione di appassionati, sia nel mondo dello sport che in quello automotive, settori che sono sempre stati dominati dalla creatività e dal talento italiani”.

Classe 1996, originaria di Castelnuovo di Garfagnana, Jasmine Paolini si è distinta per talento, tenacia e spirito agonistico, diventando un punto di riferimento per lo sport italiano. Nel 2024 ha disputato una stagione straordinaria, vincendo il suo primo titolo WTA 1000 a Dubai e raggiungendo le finali di Roland-Garros e Wimbledon. Ha inoltre vinto la medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi in coppia con Sara Errani. Questi successi l’hanno portata a eguagliare il record italiano di Francesca Schiavone, raggiungendo il quarto posto nel ranking mondiale. Lo scorso novembre, Jasmine ha inoltre guidato l’Italia alla vittoria della Billie Jean King Cup, contribuendo al quinto titolo della nazionale italiana.

“Sono davvero onorata di entrare a far parte della famiglia Alfa Romeo: condividiamo non solo la stessa passione per lo sport, ma siamo entrambe orgogliose di rappresentare l’Italia nel mondo. Ho ritrovato nei veicoli Alfa Romeo la stessa attenzione ai dettagli, la stessa propensione all’innovazione per raggiungere le massime prestazioni”, ha dichiarato Jasmine Paolini.

Dal 1910, Alfa Romeo è sinonimo di innovazione, eleganza e sportività, nonché emblema del motorsport mondiale, come dimostrano il primo trionfo in Formula 1 nel 1950 con Nino Farina e la vittoria nel combattutissimo DTM del 1993 con Nicola Larini. Non solo competizioni automobilistiche, perché Alfa Romeo è sempre stata vicina ai giovani promettenti che poi hanno raggiunto i vertici delle loro discipline sportive: da Jannik Sinner e Antonio Giovinazzi a Jorge Lorenzo e ai giocatori dell’Eintracht Francoforte. E ora, con la nuova collaborazione con Jasmine Paolini, il marchio rafforza ulteriormente il suo legame con il mondo dello sport, ponendosi al fianco di chi punta sempre al meglio, sia sulla strada che nello sport.

Come sul campo da tennis, dove Jasmine Paolini unisce tecnica e grinta per affrontare ogni partita, allo stesso modo la gamma Alfa Romeo si distingue per la capacità di dominare ogni “campo da gioco”, che si tratti delle strade cittadine o dei percorsi tortuosi in campagna. Dalla sportiva berlina Giulia e dal primo SUV Stelvio, fino al Tonale, il primo C-SUV elettrificato del marchio, ogni veicolo Alfa Romeo offre un’esperienza di guida senza pari, con un equilibrio perfetto tra dinamica, comfort e tecnologia. La nuova Junior, con il suo design compatto e moderno, rappresenta l’anima giovane del marchio, ideale per chi cerca stile e prestazioni nella vita quotidiana. Con un mix di estetica accattivante e avanzata tecnologia di connettività e guida, questa sportiva compatta ha conquistato una nuova generazione di appassionati del marchio., amanti della bellezza italiana, delle prestazioni più emozionanti e di una mobilità sempre più sostenibile ed elettrificata.