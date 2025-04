Il nuovo Fiat Strada sarà un pick-up globale

La nuova Fiat Strada si prepara a stupire il pubblico con un design completamente rinnovato e un’impostazione pensata per avere un appeal globale, andando oltre i tradizionali confini di mercato. Ispirato al concept mostrato lo scorso anno da Fiat, questo nuovo pick-up compatto adotterà la piattaforma modulare Smart Car, la stessa utilizzata per la recente Grande Panda, garantendo così maggiore versatilità, efficienza e possibilità di elettrificazione.

Ecco come in Brasile viene immaginata la nuova Fiat Strada in arrivo nel corso dei prossimi anni

Su incarico della rivista specializzata Autoesporte, il talentuoso designer Jonathan Machado ha realizzato una serie di ricostruzioni grafiche che catturano perfettamente l’essenza del nuovo modello, immaginandone l’aspetto definitivo. Il risultato è un design che richiama quello dei moderni veicoli elettrici, grazie a linee pulite e dettagli contemporanei, ma che riesce comunque a mantenere un equilibrio evitando eccessi troppo futuristici o stilisticamente forzati, preservando l’identità pratica e robusta che ha sempre contraddistinto la Fiat Strada.

A febbraio, quattro concept Stellantis hanno presentato in anteprima questa nuova linea di popolari auto, che includerà anche la nuova Fiat Strada. Il lancio è previsto per la fine del decennio, come parte dell’ambizioso piano di investimenti da 30 miliardi di R$ del gruppo automobilistico in Brasile entro il 2030. La terza generazione della Strada non sarà solo un’evoluzione estetica, ma anche un’espansione del mercato. Il pick-up di Fiat sarà disponibile sui mercati internazionali, tra cui l’Europa. Lì possono essere offerte versioni elettriche a batteria, mentre in Brasile le opzioni variano tra motori mild hybrid da 12 V, turbo e aspirati naturalmente senza elettrificazione, per soddisfare esigenze diverse.

Rispetto al modello attualmente in commercio, la nuova generazione della Fiat Strada dovrebbe beneficiare di un leggero incremento nelle dimensioni complessive, conferendo al pick-up un aspetto ancora più solido e spazioso. Al momento, la Strada misura 4,48 metri in lunghezza, 1,73 metri in larghezza e 1,59 metri in altezza, ma ci si aspetta che questi valori crescano leggermente per migliorare abitabilità interna e capacità di carico.

Un momento particolarmente significativo sarà rappresentato dall’introduzione della piattaforma STLA Smart Car, destinata a essere prodotta nello storico stabilimento Fiat di Betim, nello stato di Minas Gerais (MG). Questo evento non solo segnerà l’inizio di una nuova era per il pick-up più popolare del Brasile, ma costituirà anche una pietra miliare nello sviluppo tecnologico dell’industria automobilistica brasiliana, ponendo solide basi per la produzione futura di modelli ancora più avanzati ed efficienti.

In Brasile, nel 2026 verrà lanciata una berlina a due volumi derivata dalla Grande Panda, anch’essa parte di questo progetto, che sostituirà la Mobi e la Argo. Per il 2028 sono previsti un SUV a sette posti e la nuova Fastback. Questa mossa strategica rafforza l’impegno di Stellantis verso l’innovazione e la crescita nei mercati locali e internazionali.