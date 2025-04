Fiat Argo torna ad essere venduta in un mercato importante

Con un nome potente che ricorda la mitologia greca, la Fiat Argo torna a far parte dell’offerta del marchio per il mercato argentino. Il modello è ora disponibile anche in quel mercato in una variante denominata DRIVE 1.3 MT, che diventa il secondo modello più conveniente del marchio in Argentina.

Per quanto riguarda il design esterno, la Fiat Argo Drive MT torna con il suo design e la sua essenza italiana, uniti a uno stile unico nel segmento, evidenziato dai cerchi in lega da 15″, dalle luci diurne (DRL), dallo spoiler posteriore e dal lunotto termico.

Il design degli interni si distingue per il climatizzatore manuale, lo sterzo assistito elettricamente, il correttore di allineamento dei fari, i sensori della temperatura esterna, i sensori anti-pizzicamento dei finestrini, gli alzacristalli elettrici e l’altezza del sedile del conducente regolabile manualmente. Per migliorare il comfort degli occupanti, il veicolo offre rivestimenti interni in tessuto di alta qualità, illuminazione sia nel bagagliaio che nel vano portaoggetti e un filtro antipolline che garantisce un ambiente pulito e salutare.

Il motore 1.3 Firefly offre un equilibrio tra prestazioni ed efficienza, erogando 99 CV a 6.000 giri/min e una coppia massima di 130 Nm a 4.000 giri/min, garantendo una risposta agile ed efficiente sia in città che su strada. Questo motore è abbinato a un cambio manuale a 5 marce, studiato per garantire una guida semplice e precisa. La trazione anteriore migliora la manovrabilità e la maneggevolezza del veicolo, garantendo una guida sicura sia in ambienti urbani che rurali.

In termini di tecnologia, Fiat Argo MY 26 è dotato di un centro sistema touchscreen da 7″ con un’interfaccia intuitiva e facile da usare per gestire l’intrattenimento e la navigazione. Grazie alla connettività wireless con Android Auto e Apple CarPlay, conducente e passeggeri possono integrare perfettamente i propri smartphone, accedendo comodamente ad app, musica e chiamate.

Il quadro strumenti digitale da 3,5″ della nuova Fiat Argo offre una visualizzazione chiara e accurata delle informazioni del veicolo, consentendo al conducente di rimanere libero da distrazioni. I comandi radio al volante consentono al conducente di gestire la musica senza distogliere lo sguardo dalla strada. Tra gli altri punti di forza figurano il sensore di parcheggio posteriore e la telecamera posteriore di parcheggio, per facilitare le manovre di parcheggio e aumentare la sicurezza.

La Nuova Fiat Argo dispone di una dotazione di sicurezza completa, come doppi airbag frontali, sistema frenante ABS con ripartitore elettronico della frenata (EBD), controllo elettronico della stabilità (ESC), assistenza alla partenza in salita, lampeggianti automatici di emergenza (ESS), ancoraggi ISOFIX per seggiolini per bambini, cinture di sicurezza con riavvolgitore (3) e cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza.