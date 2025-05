Nuova Fiat Argo: la produzione in Brasile inizierà a settembre 2026

Nuova Fiat Argo sarà la versione sudamericana di Fiat Grande Panda. Le due auto saranno molto simili nello stile utilizzando anche la stessa piattaforma. Il cambio di nome deriva dal fatto che il nome Panda in Sud America non è molto conosciuto mentre quello di Argo si, questo grazie alla prima generazione del modello che ha avuto molto successo soprattutto in Brasile.

Settembre 2026 segnerà il via della produzione della nuova Fiat Argo in Brasile sorella della Grande Panda europea

A proposito della nuova Fiat Argo, dal Brasile arriva la notizia che la produzione del modello inizierà nello stabilimento Stellantis di Betim a partire dal mese di settembre del 2026. E’ stato il sito Autos Segredos ha comunicarlo nelle scorse ore. Sempre secondo Autos Segredos oltre all’avvio della produzione che è previsto per settembre 2026, il lancio sul mercato con l’apertura degli ordini è invece previsto per ottobre. Una volta avviata la produzione della nuova generazione di Argo, quella attuale cesserà di essere prodotta. Invece l’attuale Fiat Mobi è destinata a sopravvivere contrariamente a quanto si era pensato lo scorso anno.

La nuova Fiat Argo è stata avvistata in Brasile in alcune foto spia in versione prototipo camuffato. Poiché avrà la stessa piattaforma CMP della Citroën C3 e sostanzialmente le sue stesse dimensioni, il muletto di prova utilizzerà la carrozzeria del modello francese, ma con alcune parti del nuovo modello. I paraurti anteriore e posteriore provengono già dalla nuova Fiat Argo (Grande Panda).

Gli interni del prototipo F1H o Progetto 328 sono un mix di diversi modelli del marchio. Il cruscotto è sempre quello della Citroën C3, ma i sedili provengono dalla nuova Peugeot 2008. In Brasile la nuova Fiat Argo non sarà identica alla Grande Panda. Sulle porte non sarà stampato il nome del modello, come avviene in Europa. Anche il cofano del bagagliaio subirà delle modifiche, così come il paraurti anteriore. Anche le finiture degli interni della versione hatchback presenteranno dei cambiamenti. Ma nel complesso, dal punto di vista estetico, la nuova Fiat Argo 2027 e la Grande Panda saranno molto simili.

La nuova Fiat Argo sarà presto disponibile in Brasile con due opzioni di motorizzazione. La versione base sarà equipaggiata con il motore 1.0 Firefly, che attualmente sviluppa 71 CV di potenza a 6.000 giri/min e una coppia massima di 10 kgfm a 3.250 giri/min quando alimentato a benzina. Utilizzando l’etanolo, il propulsore raggiunge una potenza superiore pari a 75 CV a 6.000 giri/min e una coppia di 10,7 kgfm a 3.250 giri/min. Questo motore sarà accoppiato a una trasmissione manuale a cinque rapporti.

Per le versioni più complete e accessoriate, la nuova Fiat Argo adotterà la tecnologia mild hybrid (MHEV), unendo un motore elettrico multifunzione al propulsore termico T200. Quest’ultimo mantiene la stessa configurazione attualmente utilizzata sulle versioni ibride delle Peugeot 208 e 2008 GT. Con etanolo, eroga una potenza massima di 130 CV, mentre con benzina arriva a 125 CV. In entrambi i casi, la coppia rimane costante a 20,4 kgfm. La trasmissione sarà affidata a un cambio automatico CVT, capace di simulare il funzionamento di un cambio a sette marce.