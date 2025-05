Cambio al vertice di Leasys Germania

Leasys Germania annuncia un cambio nel suo team dirigenziale: Andrea Valente è stato nominato Transformation Manager e Deputy Country Manager. D’ora in poi sarà il referente operativo del team dirigenziale e sarà responsabile della vendita al dettaglio, dei clienti e dei marchi.

Marcus Hoffmann, attuale Country Manager e rappresentante permanente del mercato, garantirà una transizione graduale fino alla fine di maggio 2025, per poi lasciare l’azienda di sua spontanea volontà per accettare una nuova sfida professionale. Leasys Germania ringrazia Marcus Hoffmann per il grande impegno profuso negli ultimi anni nello sviluppo dell’azienda e gli augura molto successo per il futuro.

Parallelamente, Leasys Germania esprime grande soddisfazione nell’annunciare l’ingresso di Andrea Valente nel nuovo incarico a cui è stato recentemente designato. L’azienda accoglie con entusiasmo un professionista di alto profilo, che porta con sé una lunga e consolidata esperienza nel settore automobilistico, in particolare nell’ambito del leasing e della mobilità a lungo termine. Andrea Valente ha costruito la sua carriera attraverso incarichi di crescente responsabilità, maturando competenze strategiche e operative sia a livello nazionale che internazionale.

Per molti anni ha lavorato all’interno del Gruppo PSA, dove ha ricoperto ruoli chiave nella gestione delle attività commerciali e gestionali, proseguendo poi il suo percorso all’interno del Gruppo Stellantis dopo la fusione. Ha operato in contesti complessi tra Italia e Francia, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo delle strategie di mobilità del gruppo.

In particolare, per oltre sei anni, ha guidato Free2move Lease in Italia nel ruolo di Amministratore Delegato, contribuendo in modo determinante all’affermazione della società nel mercato del leasing, con un approccio innovativo e orientato alla crescita. Successivamente, è entrato a far parte di Leasys, dove ha ricoperto il ruolo di Supply Chain & Global Procurement Director, mettendo a frutto la sua visione manageriale e le competenze acquisite lungo tutto il suo percorso professionale. “Siamo convinti che il Sig. Valente, con la sua esperienza e competenza, proseguirà con successo lo sviluppo di Leasys Germania”, ha affermato il team dirigenziale di Leasys Germania.