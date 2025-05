Stellantis Atessa: dalla cassa integrazione ai contratti di solidarietà

Dal 10 giugno 2024 l’impianto Stellantis di Atessa ha fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria, che terminerà l’8 giugno 2025, esaurendo così il limite delle 52 settimane previsto dalla normativa vigente. In vista di questa scadenza, nel pomeriggio del 5 maggio si è svolto un incontro tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf per valutare le prospettive occupazionali e l’uso degli ammortizzatori sociali. Le parti hanno discusso il passaggio dalla Cigo ai contratti di solidarietà, che dovrebbero essere attivati fino alla fine dell’anno, per affrontare la persistente riduzione dei volumi produttivi nello stabilimento abruzzese.

Stellantis Atessa: le parti sociali hanno discusso il passaggio dalla Cigo ai contratti di solidarietà

A seguito dell’analisi approfondita della situazione relativa all’utilizzo della cassa integrazione ordinaria presso lo stabilimento, è emersa la necessità di modificare lo strumento di sostegno attualmente in uso. Si procederà dunque con il passaggio dalla Cigo al contratto di solidarietà, con decorrenza fissata al 12 maggio 2025. I contratti di solidarietà hanno l’obiettivo di preservare i livelli occupazionali, consentendo di evitare esuberi attraverso una riduzione equa dell’orario di lavoro e, conseguentemente, della retribuzione, da distribuire in modo proporzionale tra tutti i dipendenti coinvolti. Tale misura rappresenta un’alternativa condivisa per gestire la diminuzione della produzione salvaguardando al contempo l’occupazione.

“Le sigle sindacali, in maniera congiunta, hanno firmato l’intesa – si legge in una comunicazione delle segreterie e delle Rsa – avanzando alla direzione aziendale la richiesta di garantire la maturazione automatica dei ratei mensili per l’intero personale. La direzione della fabbrica si è mostrata favorevole, accogliendo la proposta e includendola nel testo dell’accordo. Nelle prossime giornate verrà convocata un’assemblea per illustrare nel dettaglio quanto emerso durante l’incontro”. Vedremo dunque che novità arriveranno dallo stabilimento Stellantis Atessa nei prossimi giorni.