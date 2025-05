Opel festeggia 160 anni di formazione professionale 

Recentemente, un gruppo di giovani studenti ha avuto l’opportunità di visitare Opel in occasione della “Giornata delle ragazze e dei ragazzi”, ricevendo informazioni dettagliate su una vasta gamma di professioni. Offrire ai giovani la possibilità di intraprendere carriere con solide prospettive future è una tradizione che Opel porta avanti da ben 160 anni. Già nel 1865, tre anni dopo la fondazione dell’azienda, il primo apprendista entrò a far parte della famiglia Opel. Da allora, circa 27.000 giovani hanno avviato la loro carriera con Opel in Germania. I percorsi formativi offerti si sono evoluti nel tempo, adattandosi alle nuove esigenze del mercato, e sono state introdotte professioni completamente nuove. Opel ha sempre dimostrato di sapersi rinnovare, mantenendo i suoi programmi di apprendistato all’avanguardia, per garantire ai giovani talenti una preparazione che li formi per il futuro.

“Creare opportunità professionali per i giovani significa per noi non solo contribuire concretamente al loro futuro, ma anche onorare un impegno che ci accompagna da oltre 160 anni. Offriamo da sempre percorsi di carriera stimolanti e proiettati nel tempo, in molteplici ambiti professionali. I nostri programmi formativi si fondano su standard aggiornati e all’avanguardia. In un contesto di rapidi cambiamenti, investire nella formazione rappresenta un valore strategico per la nostra azienda. L’ingresso di nuove generazioni nei nostri team è essenziale per rinnovare le competenze e mantenere alta la nostra capacità di evolverci nel lungo periodo.”, ha dichiarato Ralph Wangemann, Amministratore Delegato Risorse Umane e Direttore del Lavoro di Opel.

Di conseguenza, le opportunità di carriera nel settore automobilistico sono oggi più interessanti che mai e, con un focus sull’elettromobilità e sulle tecnologie del futuro, sono chiaramente progettate per soddisfare i requisiti di una mobilità sostenibile ed elettrificata nei prossimi decenni.

Ma la base di tutto questo è stata posta 160 anni fa: nel 1865 il fondatore dell’azienda Adam Opel suggellò con una stretta di mano il contratto di apprendistato con il giovane Georg Klingelhöfer come primo apprendista, in un periodo in cui Opel produceva macchine da cucire e impianti per tappare le bottiglie di vino.

Il primo contratto di apprendistato scritto presso Opel risale al 1894, firmato da Adam Opel e dall’allora apprendista Peter Laun. Passarono altri anni prima che venisse istituita una formazione professionale sistematica. Nel 1911, il momento era giunto: 22 giovani iniziarono la loro formazione in un’officina appositamente costruita. All’epoca, la pratica veniva appresa in fabbrica, la teoria nella scuola professionale di Rüsselsheim, il cui ampliamento era stato reso possibile in precedenza grazie al sostegno finanziario dei fratelli Opel. Nel 1913/14 fu finalmente costruita una scuola professionale separata. Nel 1922, furono emanate le prime leggi sulle scuole professionali in Germania, cosicché da allora in poi la formazione si svolse secondo il sistema duale sotto lo stesso tetto.

L’offerta formativa di Opel è cresciuta costantemente nel corso dei decenni: i primi apprendisti hanno iniziato la loro carriera anche in altre sedi in Germania. Inoltre, le attrezzature di lavoro sono diventate sempre più moderne.

Tra l’altro, uno degli ex apprendisti Opel più noti ancora oggi è l’ex ministro federale del lavoro e degli affari sociali Norbert Blüm (*1935, † 2020), che all’inizio degli anni ’50 svolse un apprendistato come attrezzista presso l’azienda.

Negli ultimi anni, ogni anno circa 170 giovani talenti hanno avviato il proprio percorso professionale presso le diverse sedi di Opel, tra cui la sede centrale di Rüsselsheim, gli impianti produttivi di Eisenach e Kaiserslautern, e il polo logistico situato a Bochum. L’azienda offre ai neoassunti prospettive professionali concrete e stimolanti, con opportunità di carriera in numerosi percorsi formativi. Tra gli apprendistati disponibili vi sono quelli per Tecnico elettronico specializzato in automazione o ingegneria industriale, Specialista informatico per lo sviluppo di applicazioni o per l’integrazione di sistemi, Meccanico addetto alla produzione, Meccanico industriale, Tecnico meccatronico automobilistico con competenze in tecnologia di sistema e ad alta tensione, oltre alla figura di Operatore di impianti e macchinari.

È inoltre prevista la possibilità di formarsi per diventare vigile del fuoco aziendale. Completano l’offerta i percorsi di studio cooperativi e duali, incentrati su aree chiave come l’informatica, la tecnologia dell’informazione e l’elettromobilità, affrontando così le grandi sfide del futuro legate alla trasformazione in atto nel settore automobilistico. Anche nel 2025, Opel conferma il proprio impegno nell’accompagnare i giovani in una transizione fluida dalla formazione al mondo del lavoro: come già avvenuto in passato, l’azienda assumerà con contratto a tempo indeterminato gli apprendisti che completeranno con successo il loro percorso formativo nell’estate 2025 e nell’inverno 2025/2026.