Fiat Uno Mille del 1990 mai usata: vendita record per questo tesoro vintage

Un esemplare introvabile della Fiat Uno Mille, primo modello con motore 1.0 ad affermarsi come utilitaria popolare in Brasile, è stato battuto a un prezzo sorprendente durante l’edizione 2024 del Raduno Brasiliano di Auto d’Epoca ad Águas de Lindóia, celebre raduno dedicato ai tesori su quattro ruote.

L’auto, datata 1990, è stata ceduta per una cifra vicina ai 17.000 dollari, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti di tutto il Paese. La mitica Fiat, di colore rosso e appartenente alla prima generazione della Uno Mille, si presentava in condizioni eccezionali, praticamente pari al nuovo. Non solo non era mai stata immatricolata, ma aveva percorso appena 65 chilometri in oltre trent’anni, rendendola di fatto un’auto “zero chilometri” rimasta ibernata nel tempo.

Il venditore, Reginaldo Ricardo, personaggio noto nel circuito delle auto storiche per la sua specializzazione in veicoli con chilometraggi ridottissimi, ha raccontato l’incredibile retroscena. Questa Fiat Uno fu vinta in una lotteria dal primo proprietario, che tuttavia non possedeva la patente di guida. Per questa ragione, il veicolo fu parcheggiato in garage e non venne mai utilizzato.

La Fiat Uno Mille è tuttora un’icona della motorizzazione brasiliana. Introdotta all’inizio degli anni ’90 per offrire un’alternativa economica e pratica, divenne rapidamente un simbolo di accessibilità. Oggi, ritrovare un esemplare in condizioni immacolate è una vera rarità, e questo caso lo dimostra.

L’interesse crescente per le auto d’epoca conservate in stato originale sta spingendo all’insù il valore di modelli che, un tempo, erano considerati semplici mezzi utilitari. Questo Fiat Uno Mille rappresenta non solo un pezzo di storia dell’automobilismo sudamericano, ma anche una testimonianza tangibile del fascino che ancora oggi esercita il design semplice e funzionale di quegli anni. Chissà quanti di noi, in Italia, vorrebbero trovare un tesoro simile da fare proprio in un batter d’occhio.