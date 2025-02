Fiat Grande Panda: primo premio nel concorso Auto Lider nella categoria auto piccole e cittadine

La nuova Fiat Grande Panda ha ricevuto il riconoscimento dei lettori della rivista Motor e del servizio online magazynauto.pl, che le hanno conferito il titolo di Auto Lider nella categoria delle auto piccole e cittadine. Sebbene la vettura faccia il suo debutto solo in Polonia, ha già vinto due premi locali. Il primo riconoscimento per il nuovo modello è la vittoria nel concorso Moto Awards, organizzato dai portali Auto Świat e Onet, sempre nella categoria city car.

I lettori del settimanale Motor e del sito web magazynauto.pl hanno assegnato alla nuova Fiat Grande Panda il primo premio

“Siamo estremamente lieti che la Fiat Grande Panda sia stata apprezzata per la seconda volta dai lettori polacchi nel prestigioso concorso automobilistico. “Si tratta di un’eccellente prognosi per questo modello, che inaugura un nuovo capitolo nella storia della Fiat, coniugando le migliori tradizioni del design italiano con soluzioni moderne e un prezzo accessibile”, ha affermato Mariusz Król, direttore del marchio FIAT in Polonia.

Da 23 anni il plebiscito dell’Auto Lider attira l’attenzione degli appassionati di auto di tutta la Polonia. Nell’edizione di quest’anno, ben 356 vetture iscritte in 16 categorie si sono contese il titolo. È importante sottolineare che in questa votazione sono solo i lettori a decidere i vincitori e gli editori non interferiscono nelle loro scelte.

Iconica, innovativa e pensata per tutti, la Fiat Grande Panda è il perfetto connubio tra tradizione e modernità, coniugando sostenibilità, comfort e convenienza e inaugurando una nuova era per il marchio FIAT. Grazie alle dimensioni compatte e allo spazio flessibile, la Grande Panda è l’auto familiare ideale per la moderna mobilità urbana. Creato per ogni cliente, il nuovo modello FIAT apre un altro capitolo nella storia del marchio, utilizzando materiali sostenibili per gli interni e introducendo un cavo di ricarica a spirale con un alloggiamento speciale sotto il cofano, che consente di risparmiare spazio nel bagagliaio e semplificare la ricarica.

La Grande Panda è l’antesignana di una famiglia di modelli FIAT completamente nuova. Con una lunghezza di 3,99 metri, offre spazio confortevole per cinque persone. L’esclusivo design della carrozzeria italiana richiama gli elementi stilistici dei suoi iconici predecessori. La nuova Fiat Grande Panda può ora essere ordinata nella versione elettrica in due livelli di allestimento: la versione top Grande Panda “La Prima” e (Grande Panda) RED, mentre la versione ibrida è disponibile in tre livelli di allestimento: Pop, Icon e La Prima.