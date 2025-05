Citroën è stato il brand leader del mercato elettrico in Italia ad aprile 2025

Citroën continua a distinguersi nel panorama automobilistico italiano grazie a un mix vincente di innovazione, sostenibilità e accessibilità. I risultati di aprile, diffusi da Dataforce, evidenziano una crescita significativa del marchio, che si conferma tra i più apprezzati dagli automobilisti italiani. Un successo particolarmente evidente nel settore elettrico, dove la casa francese ha raggiunto una quota dell’11,8%, affermandosi come leader del mercato. Un risultato che riflette l’impegno concreto verso una mobilità più responsabile e alla portata di tutti.

Citroën ha raggiunto il 4,4% di marketshare, con un’eccellente 3,8% di quota privati

Nel mese di aprile, Citroën ha raggiunto una quota di mercato del 4,4%, con una crescita nel canale privati al 3,8%, segno di una fiducia crescente da parte degli automobilisti italiani. Protagonista assoluta è stata la Nuova C3, che ha conquistato un triplice primato: auto elettrica più venduta, modello a benzina più venduto e vettura più immatricolata del segmento. Un risultato che premia una proposta compatta, accessibile e trasversale, in grado di rispondere alle esigenze più diverse.

Aprile ha segnato l’arrivo del Nuovo SUV C3 Aircross nelle concessionarie italiane, arricchendo l’offerta Citroën nel competitivo segmento dei B-SUV. Caratterizzato da un design deciso, spazi ampi – anche in versione a sette posti – e una gamma motori che include per la prima volta l’ibrido e, a breve, l’elettrico, il modello si propone come scelta ideale per chi cerca flessibilità e comfort. Nello stesso mese, a Parigi, è stato svelato il rinnovato C5 Aircross, ora più moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato.

Le vendite positive e le nuove proposte di Citroën confermano la validità di un percorso orientato alle reali esigenze degli automobilisti. Il marchio francese continua a proporre soluzioni versatili, inclusive e sostenibili, pensate per adattarsi a ogni stile di vita. Dall’elettrico urbano Ami, perfetto per i più giovani, fino alla ë-C3 e ai nuovi SUV C3 Aircross e C5 Aircross, Citroën punta su una mobilità accessibile, innovativa e centrata sulle persone, promuovendo libertà e autonomia per ogni tipo di utente.