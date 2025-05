DS: Théo Pourchaire entra a far parte del programma “Young Driver” di Stellantis

Théo Pourchaire ha ufficialmente fatto il suo ingresso nel team DS Performance e nell’universo della Formula E grazie al programma “Young Driver”, avviato da Stellantis Motorsport nel 2024 con l’obiettivo di scoprire e valorizzare i talenti emergenti del motorsport internazionale.

Théo Pourchaire è già impegnato nelle gare di endurance con Peugeot Sport come collaudatore e ora si unirà anche al team DS

Dopo aver preso parte al rookie test svoltosi il 13 febbraio 2025, in preparazione dell’E-Prix di Gedda di quest’anno, il campione del mondo di Formula 2 2023 proseguirà ora la sua carriera nella Formula E al fianco di DS Automobiles. Il costruttore francese, che vanta due doppi titoli mondiali e il primato assoluto di podi conquistati nella categoria, rappresenta per Pourchaire una nuova e stimolante tappa nel suo percorso verso l’élite delle corse elettriche.

Il programma di sviluppo previsto da DS Performance per Théo Pourchaire include tre intense giornate di test al volante della DS E-Tense FE21 – la monoposto già guidata da campioni del calibro di Jean-Eric Vergne e Antonio Felix Da Costa nelle stagioni 2021 e 2022 – e dieci sessioni dedicate al simulatore di gara. Queste attività rappresentano una fase cruciale nella preparazione del giovane talento francese, che sarà affiancato da un team di ingegneri e tecnici altamente specializzati nel mondo della Formula E.

Dopo aver completato i test con la vettura Gen2, Pourchaire avrà l’opportunità di proseguire il suo percorso al volante di una Gen3 Evo del gruppo Stellantis. Considerato una delle promesse più brillanti del motorsport internazionale, con una carriera già ricca di successi nonostante i suoi soli 21 anni, Pourchaire metterà ora a disposizione la sua esperienza per contribuire attivamente allo sviluppo tecnico delle monoposto DS, collaborando a stretto contatto con il team DS Performance.

Théo Pourchaire: “Sono entusiasta far parte di questo programma di Stellantis Motorsport e di continuare la mia avventura in Formula E con DS Performance. È davvero motivante essere circondato da un team così esperto e penso che possiamo fare grandi cose insieme! La Formula E è un campionato di altissimo livello e forse in futuro ci sarà un’opportunità anche per me”.

Eugenio Franzetti, direttore DS Performance: “Siamo molto felici e orgogliosi di avere Théo Pourchaire nel nostro programma. Data la sua carriera e i successi ottenuti finora, penso che si adatterà a guidare la nostra vettura di Formula E molto rapidamente. La sua esperienza sarà per noi un grande valore aggiunto, e non vedo l’ora di rivederlo al volante di una vettura Gen3 Evo!”