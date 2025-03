Jeep Wagoneer S: richiamati 3.919 per problemi ai fari

Stellantis sta richiamando 3.919 unità del suo veicolo Jeep Wagoneer S dal 2024 al 2025 a causa di un problema con la regolazione verticale del puntamento dei fari non accessibile e la regolazione orizzontale del puntamento non coperta come previsto. Di conseguenza, i fari potrebbero non essere correttamente regolabili. Questi veicoli non sono conformi ai requisiti del Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) n. 108 , “Lampade, dispositivi riflettenti e apparecchiature associate”.

Il richiamo riguarda 3.919 unità prodotte dal 21 marzo 2024 al 29 genanio 2025

Il richiamo emesso per la Jeep Wagoneer S riguarda le unità del modello 2024 e 2025 costruite dal 21 marzo dell’anno scorso al 29 gennaio di quest’anno. La soluzione è piuttosto semplice. I proprietari potranno portare i loro SUV dal concessionario per far montare le coperture corrette e regolare correttamente i fari. Naturalmente, la soluzione non avrà alcun costo per il proprietario. I proprietari possono anche contattare Stellantis al numero 1-800-853-1403 per qualsiasi domanda sul richiamo. Il codice di riferimento per il richiamo è 23C.

Sul fronte commerciale, la Jeep Wagoneer S sta stentando a decollare. Con solo 231 unità consegnate l’anno scorso, Jeep ha dovuto ricorrere a politiche di sconti aggressive: oltre 10.000 $ di riduzione per il modello 2024 e 6.500 $ per la versione 2025, strategie raramente applicate a veicoli recentemente introdotti sul mercato.

Nonostante le sue impressionanti caratteristiche tecniche (doppio motore elettrico da 600 cavalli , accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e quasi 600 km di autonomia), il prezzo base di 65.200 dollari non è molto competitivo rispetto ai 60.000 dollari richiesti per il tradizionale Wagoneer con motore biturbo Hurricane.

Vedremo dunque se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità a proposito di questo richiama che interessa veicoli venduti da Jeep esclusivamente nel mercato auto degli Stati Uniti.