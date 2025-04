Citroen C3 You con motore a benzina: aumenta il prezzo

Citroen C3 You con motore a benzina è la versione base del celebre modello della casa francese di Stellantis che sta vendendo molto bene in Europa, Italia compresa. A proposito di questa vettura oggi vi segnaliamo un aumento di prezzo che riguarda proprio la versione di ingresso che lo scorso 10 aprile 2024, giorno in cui Citroen ha comunicato il listino prezzi della sua auto per il nostro paese, costava 14.990 euro mentre adesso ha visto aumentare il suo prezzo di 1.000 euro.

Aumento di prezzo per la versione base di Citroen C3 che costa 1.000 euro in più rispetto ad un anno fa

Andando a spulciare il sito ufficiale di Citroen è possibile infatti notare che la Citroen C3 You con motore a benzina parte adesso da 15.900 euro quindi quasi mille euro in più rispetto a prima. L’aumento del prezzo rappresenta un significativo incremento, ed è il secondo in un periodo di soli 12 mesi, considerando che precedentemente il prezzo era stato fissato a 15.240 euro. Le ragioni di questo “surplus” possono essere facilmente individuate in diversi fattori, come la guerra commerciale in corso, l’incremento dei costi delle materie prime e dell’energia, e un mercato che non sta certamente rispondendo come ci si sarebbe aspettato. Questo incremento riguarda esclusivamente la versione a benzina, mentre la versione elettrica e-C3 rimane invariata al prezzo di 23.900 euro, come annunciato durante l’autunno del 2023.

Appare evidente che in questa maniera la casa automobilistica francese di Stellantis voglia spingere sempre di più i suoi clienti verso la versione elettrica che infatti continua ad avere sempre lo stesso prezzo piuttosto che quella a benzina che comunque rimane nettamente la più economica tra le due. La Citroën C3 YOU nella versione termica è equipaggiata con un motore da 1,2 litri che eroga 100 cavalli, abbinato a una trazione anteriore e a un cambio manuale. I consumi sono di 5,6 litri di benzina ogni 100 km, un ottimo compromesso tra qualità e prezzo che sta conquistando migliaia di italiani, nonostante il lieve incremento del costo.